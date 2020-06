TRANSFERTS - Lyon pas certain de pouvoir conserver Memphis Depay, le Bayern Munich pourrait prêter Michaël Cuisance, Arsenal souhaite conserver Mattéo Guendouzi, Rémy vers l'Italie, Lucas Vazquez sur les tablettes de Tottenham, Olivier Ntcham suivi par Southampton... Voici notre bulletin mercato du jour.

Aulas pas serein pour Depay

Interrogé lundi par le quotidien Le Progrès, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato estival de l'OL. Et a notamment évoqué le cas de Memphis Depay qui sera l'un de ses joueurs les plus sollicités avec Moussa Dembélé et Houssem Aouar. "Il y aura des départs, et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs (sous contrat). Nous devrons en céder, en prêter d’autres, mais on va trouver des compromis pour avoir une bonne équipe, a-t-il indiqué. Pour Memphis, il va jouer les finales (ndlr : Coupe de la Ligue et la C1) qui nous attendent. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu'au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là".

Selon les informations de RMC Sport, l'international néerlandais ne serait pas certain de rester à l'OL.

Notre avis : Alors que le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2021, le moment est peut-être venu pour l'OL de céder son capitaine pour récupérer une belle somme.

Le Bayern Munich pourrait prêter Cuisance... L'OM sur le coup ?

Selon les informations de Sky Germany, le Bayern Munich envisagerait de prêter Michaël Cuisance, le milieu de terrain français de 20 ans, auteur de son premier but avec les Bavarois ce week-end. Alors que l'OM ne fera pas de folies cet été sur le marché des transferts, au vu de ses finances qui ne sont pas au beau fixe, le profil de l'ancien joueur du Borussia Mönchengldabach plairait beaucoup en interne.

Notre avis : Le dossier Michaël Cuisance dépendra aussi de la situation des milieux Corentin Tolisso et Javi Martinez, qui ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante.

Rémy vers Benevento ?

C'est sans doute l'info improbable du jour. Selon Sky Italia, Loïc Rémy est en passe de rejoindre le club italien de Bevenento, qui validera très bientôt son retour en Serie A. La chaîne parle de visite médicale dans les prochaines heures, ainsi qu'un contrat de trois ans. Il y a quelques jours, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, avait pourtant annoncé la prolongation de son attaquant.

Notre avis : Voilà un transfert totalement inattendu. Mais trois ans de contrat, Rémy ne pouvait probablement pas les refuser...

Loïc Rémy (Lille) Crédit: Getty Images

Arsenal n'aurait pas l'intention de vendre Guendouzi

Ecarté jeudi dernier par Mikel Arteta pour le déplacement à Southampton, après son altercation avec Neal Maupay (Brighton) il y a une semaine, Mattéo Guendouzi aurait rencontré ses dirigeants ce week-end, nous informe The Daily Mirror. Les décideurs des Gunners auraient fait savoir à l'ancien Lorientais qu'ils n'avaient aucune intention de le laisser partir. Cependant, le milieu français de 21 ans n'écarterait pas un départ car il estimerait ne plus avoir la confiance de l'entraîneur d'Arsenal.

Notre avis : L'ex-Merlus devra faire un pas vers Mikel Arteta s'il souhaite retrouver du temps de jeu chez les Gunners.

Grealish encore plus proche de Manchester United

L'intérêt de Manchester United pour Jack Grealish, le capitaine d'Aston Villa, n'est pas nouveau. Mi-juin, The Daily Star évoquait même une possible offre des Red Devils estimée à 83 millions d'euros. Ce lundi, le média britannique L'Express révèle que le joueur de 24 ans aurait fait savoir à ses proches qu'il était sur le point d'acheter une maison à... Manchester.

Notre avis : Joueur emblématique d'Aston Villa, Jack Grealish devrait quitter son club de coeur cet été.

Tottenham se penche sur Vazquez

Le contrat de Lucas Vazquez s'achève en juin 2021 avec le Real Madrid. Formé dans la capitale madrilène, l'heure du grand départ pourrait sonner pour l'ailier gauche de 28 ans. D'après El Mundo Deportivo, Tottenham est intéressé par le profil de l'international espagnol (9 sélections). Le quotidien explique que les Spurs pourraient proposer une offre d'environ 16 millions d'euros alors que le Real Madrid aurait fixé son prix de départ à 24 millions.

Notre avis : Lucas Vazquez a déjà croisé la route de José Mourinho à Madrid. C'était entre 2010 et 2013. Une période où l'Espagnol n'a pas disputé le moindre match de Liga...

Ntcham sur les tablettes de Southampton

Selon les informations du Sun, Southampton est très intéressé par le profil du milieu de terrain français Olivier Ntcham. Le Celtic Glasgow souhaiterait voir le gardien de but Fraser Forster, prêté par les Saints cette saison, poursuivre l'aventure en Ecosse. Pour cela, le club entraîné par Neil Lennon pourrait proposer le joueur tricolore de 24 ans en échange.

Notre avis : Après avoir échoué à rejoindre l'OM l'été dernier, Olivier Ntcham verrait ses performances beaucoup plus médiatisées à Southampton.

Saelemaekers prêt à poursuivre l'aventure au Milan AC ?

Auteur de deux entrées en jeu depuis la reprise, lors du déplacement à Lecce puis à l'occasion de la réception de la Roma, Alexis Saelemaekers, prêté cet hiver par Anderlecht contre 3,5 millions d'euros, pourrait poursuivre l'aventure au Milan AC. Selon les informations de La Dernière Heure, le club lombard s'apprête à lever l'option d'achat pour le milieu droit belge de 21 ans, qui a joué quatre matches de Serie A en 2020 avec les Rossoneri.

Notre avis : Le Milan AC ferait un beau pari sur l'avenir en conservant l'international belge (10 sélections).

Gueye va signer à Metz

Auteur d'une très belle saison à Pau en National avec 16 buts inscrits et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant Lamine Gueye va signer un contrat de quatre ans au FC Metz, informe le club lorrrain. Le Sénégalais de 22 ans appartient à l'académie Génération Foot.

Notre avis : L'académie de Dakar est habituée à sortir de belles pépites pour le FC Metz comme Papiss Cissé, Sadio Mané ou Diafra Sakho.

