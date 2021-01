Interrogé en conférence de presse jeudi, Eduardo Camavinga a répondu aux questions des journalistes sur son avenir. " Est-ce que je pourrais prolonger à Rennes ? Oui. Est-ce que j'en ai envie ? Oui ", a déclaré le jeune prodige, suivi par les plus grandes écuries européennes et notamment le Real Madrid. Le milieu de terrain a également assuré qu'il était concentré à 100% sur le Stade Rennais.

Selon les informations de Sky Sports et d'AS, le club monégasque est en pourparlers avec Arsenal concernant un prêt de Lucas Torreira. Le milieu de terrain de 24 ans est déjà prêté à l'Atlético de Madrid mais il dispose d'un faible temps de jeu (9 matches disputés en Liga cette saison). Arsenal verrait d'un bon oeil que l'Uruguayen change de club et soit prêté à Monaco, mais cette opération n'est possible que si l'Atlético accepte de libérer Torreira. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour chez les Colchoneros selon AS.