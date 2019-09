De Gea prolonge avec United

Fin du feuilleton De Gea. Comme prévu, le gardien espagnol, qui était dans sa dernière année de contrat, a prolongé avec Manchester United. Le club anglais a confirmé la nouvelle ce lundi, précisant qu'il s'agit d'un nouveau bail jusqu'en juin 2023. Une option pour le prolonger d'une saison est également présente. Selon les médias britanniques, De Gea devient ainsi le joueur le mieux payé des Red Devils, juste devant Paul Pogba et ses 15 millions d'euros.

Notre avis : Avec un tel contrat, De Gea aurait eu tort de se priver.

Eriksen refuserait de prolonger

Que va faire Christian Eriksen ? En fin de contrat en juin prochain, le joueur de Tottenham ne souhaiterait pas prolonger avec les Spurs. Voilà l'information révélée par Marca ce lundi. Le joueur, courtisé par le Real Madrid l'été dernier, aurait toujours dans l'idée de rejoindre les Merengues. Et il pourrait y signer dès janvier prochain en vue de la saison 2020-2021.

Notre avis : Si Eriksen ne prolonge pas et qu'il sera donc libre de tout contrat, le Real sautera probablement sur cette occasion unique. Et ça, le joueur le sait bien.

Vidéo - Tottenham - Pochettino : "Eriksen est heureux ici" 00:57

Insigne parle de sa situation au Napoli...

Dans un entretien accordé au Mattino, Lorenzo Insigne est revenu sur son été agité au Napoli, lui qui a été au coeur de plusieurs rumeurs de départ. "J'ai toujours donné ma disponibilité pour rester et je n'ai jamais pensé à partir (...) Raiola ? Je ne l'ai pas pris pour partir. J'ai toujours dit que je voulais rester et je veux donner le maximum pour ce maillot", a expliqué l'international italien.

Notre avis : Malgré ses propos, Insigne a bien songé à partir cet été. Mais les offres n'ont pas été nombreuses.

... et Mertens s'en éloigne

En fin de contrat, Dries Mertens pourrait quant à lui quitter le Napoli en fin de saison. Selon Il Mattino, l'international belge, qui sera libre de s'engager avec un autre club en janvier, est en effet encore bien loin d'une prolongation. Le quotidien affirme que les parties sont encore, pour l'instant, éloignées. Les négociations vont toutefois se poursuivre...

Notre avis : Le Napoli a tout intérêt à prolonger Mertens s'il ne veut pas le voir partir libre. Ce serait une bien mauvaise affaire...

Wanda Nara revient sur l'arrivée d'Icardi au PSG

Présente sur le plateau de l'émission "Tiki Taka" dimanche soir, dans laquelle elle est consultante, Wanda Nara est revenue sur le transfert de Mauro Icardi au PSG. "C'est une grande opportunité. Un top club. Mauro m’a envoyé une photo il y a quelques minutes, il faisait de la trottinette électrique. Il est très heureux à Paris", a expliqué la femme et agent de l'attaquant. "Même nos enfants sont heureux. Nous avons choisi un grand club que personne au monde ne pourrait refuser. J'ai dit que de toutes les options que nous avions, le PSG était la pire sur le plan logistique ... Mais pour moi, pas pour lui", a-t-elle ajouté.

Notre avis : Les débuts sont réussis pour Icardi à Paris. Pour la suite, on va patienter...

Vidéo - Icardi, c'est aussi Wanda... le couple sulfureux peut-il mettre le feu au PSG ? 02:45

Aurier évoque son mercato

Interrogé dans London Evening Standard ce lundi, Serge Aurier a confirmé qu'il a voulu quitter Tottenham cet été."Oui, je voulais partir, mais c’était avant la fin du marché des transferts. Maintenant, je suis calme et heureux d’être resté. J’ai parlé avec tout le monde et je ne veux plus partir", a expliqué l'ancien joueur du PSG, ajoutant qu'il allait faire le maximum pour s'imposer.

Notre avis : Aurier va devoir cravacher cette saison. Sinon, il risque de vivre un été similaire l'an prochain.