Falcao à Galatasaray dès jeudi ?

Le Tigre s'éloigne du Rocher et se rapproche d'Istanbul. Selon la Gazzetta dello Sport, Radamel Falcao pourrait arriver jeudi en Turquie pour passer sa visite médicale avec Galatasaray. L'attaquant colombien signerait ensuite un contrat de trois avec un salaire de 5 millions d'euros plus bonus.

Notre avis : A 33 ans, le Colombien voulait signer un dernier beau contrat en Europe, ce sera le cas.

Radamel FalcaoGetty Images

Slimani à un pas de Monaco

Le club du Rocher cherche désespérément un nouvel avant-centre. Radamel Falcao se rapprochant de Galatasaray et Mauro Icardi ayant repoussé l'invitation, Monaco se tourne désormais vers Islam Slimani. France Football annonce des négociations entre Leicester et Monaco pour le transfert d'Islam Slimani vers la Principauté, Nice-Matin va plus loin. Selon le quotidien régional, l'avant-centre algérien de 31 ans va être prêté pour une saison au club de la Principauté et passe déjà sa visite médicale. L'officialisation ne devrait plus tarder.

Notre avis : Un joueur d'expérience mais avec peu de garanties actuellement après un prêt compliqué à Fenerbahce.

Un super-échange Barça-Juve dans les tuyaux

Les spéculations vont bon train en Espagne comme en Italie dans le sillage du dossier Neymar. Alors que la Juve est revenue dans la partie, Mundo Deportivo assure que les dirigeants turinois se sont renseignés auprès de leurs homologues barcelonais au sujet d'Ousmane Dembélé qu'ils verraient bien remplacer Paulo Dybala, en partance pour le PSG. De son côté, Tuttosport évoque un possible échange entre Emre Can et Ivan Rakitic et une cession de Luis Suarez proposée par les Blaugrana.

Notre avis : Tout cela manque de crédibilité.

Le PSG ne lâche pas Donnarumma

En quête d'un gardien numéro 1, le PSG pourrait bien fondre sur Gianluigi Donnarumma. Comme l'affirme L'Equipe ce mardi, le gardien de l'AC Milan est devenu la cible prioritaire du club de la capitale. Et il n'est pas à exclure que les contacts s'accélèrent dans les prochaines heures dans le but de boucler ce transfert. Selon les médias transalpins, l'international italien souhaite toutefois rester en Lombardie. Mais si le PSG arrive avec une (très) belle offre, Milan ne devrait pas le retenir...

Notre avis : Aréola peut trembler jusqu'au 2 septembre.

Vidéo - "Avec Donnarumma, le PSG aurait le futur meilleur gardien du monde à une interrogation près" 03:55

Zappacosta va filer à la Roma

La Louve obtient ce qu'elle voulait. Selon Sky Italia, Davide Zappacosta sur qui Chelsea ne compte pas vraiment va être prêté à l'AS Rome sans option d'achat pour une saison. L'arrière droit italien de 27 ans a peu joué en Angleterre la saison dernière et va donc revenir en Italie deux ans après avoir quitté le Torino. Il est attendu mercredi pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Une bonne solution pour toutes les parties.

Lozano à un pas de Naples

Après des semaines d'attente, Chucky n'est plus très loin de Naples. Comme le rapporte Sky Italia, Hirving Lozano a quitté les Pays-Bas et le PSV Eindhoven avant d'atterrir en Italie. L'ailier mexicain est actuellement à Rome où il doit passer sa visite médicale mercredi avant de s'engager avec le Napoli. Les supporters des Azzurri présents dans la capitale italienne l'ont déjà accueilli chaleureusement.

Notre avis : Une belle recrue en vue pour Naples.

Isimat-Mirin arrive à Toulouse

Le TFC s'active sur le mercato. Selon Sky Italia, le défenseur français Nicolas Isimat-Mirin a passé sa visite médicale à Toulouse ce mardi matin. Il débarque en prêt avec option d'achat en provenance du Besiktas. Isimat-Mirin, 27 ans, est notamment passé par Rennes, Monaco ou encore Valenciennes.

Notre avis : Un renfort bienvenu pour les Violets.

Sanchez de plus en plus proche de l'Inter

Après Romelu Lukaku, l'Inter Milan s'apprête de nouveau à piocher du côté de Manchester United. Selon les informations de Sky Italia, le club lombard est en effet tout proche de boucler la venue d'Alexis Sanchez. Un prêt gratuit avec option d'achat est annoncé. L'AS Rome, qui pensait avoir en poche l'arrivée du Chilien aux mêmes conditions, a été devancée in extremis par l'Inter.

Notre avis : Un pari malin pour l'Inter même si Sanchez a énormément déçu à United.

Alexis Sánchez - Manchester UnitedGetty Images

Camavinga, c'est la folie

Auteur d'un match exceptionnel face au PSG (2-1), dimanche, le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga a marqué les esprits. Du haut de ses 16 ans, le jeune prodige intéresserait (déjà) beaucoup de clubs étrangers selon L'Equipe, qui parle notamment du Real Madrid, du Barça, d'Arsenal, de Tottenham, du Bayern Munich ou encore du Borussia Dortmund... Malgré quelques offres (transfert puis prêt à Rennes pour deux ans), Camavinga a décidé de rester en Bretagne. Reste à savoir jusqu'à quand.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le club breton mais aussi pour le joueur qui doit progresser sereinement.

Eduardo Camavinga, le phénomène de RennesGetty Images

Dortmund veut verrouiller Sancho

Les Borussen ne veulent pas prendre de risques avec leur pépite. Selon le Daily Mirror, Dortmund va offrir un nouveau contrat à Jadon Sancho pour éviter de le voir partir vers un autre club comme Manchester United qui le suit de près. L'ailier anglais de 19 ans a déjà vu son contrat revaloriser la saison dernière mais il devrait, cette fois, doubler son salaire pour toucher 360.000 euros par mois s'il prolonge son bail au-delà de 2022 comme actuellement prévu.

Notre avis : Dortmund a déjà perdu trop de joueurs talentueux ces dernières années pour perdre Sancho.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)Getty Images

Lorient tient à Claude-Maurice

Les Merlus sont gourmands. Selon Ouest-France, Nice et Lorient négocient pour le transfert d'Alexis Claude-Maurice et le club azuréen a mis une offre de 12,5 millions d'euros sur la table mais les dirigeants bretons ont refusé cette proposition. Les discussions se poursuivent toutefois au sujet du milieu de terrain de 21 ans.

Notre avis : Lorient a raison d'attendre davantage de ces négociations.

Alexis Claude Maurice célèbre son but lors de Nancy-Lorient / Ligue 2Getty Images

Leipzig s'intéresse à Schick

Le club allemand se prépare à un éventuel départ de Jean-Kévin Augustin qui est convoité par Nice. Selon Sky Italia, le RB Leipzig piste ainsi le Romain Patrick Schick pour remplacer son attaquant français. La Louve ne compte pas franchement sur son avant-centre tchèque de 23 ans qui pourrait rejoindre Leipzig en prêt avec option d'achat.

Notre avis : Schick ferait bien d'aller se relancer en Allemagne.

Patrik Schick (AS Rom)Getty Images

L'Atalanta se démène pour Laxalt

Le club de Bergame a jeté son dévolu sur l'international uruguayen. Diego Laxalt n'entre plus dans les plans du Milan qui cherche à dégraisser mais il plait beaucoup à l'Atalanta qui s'apprête à disputer la Ligue des champions. Selon Sky Italia, les dirigeants des deux clubs se rencontreront jeudi pour tenter de trouver un terrain d'entente autour d'un prêt avec option d'achat pour l'arrière gauche de 26 ans.

Notre avis : Une belle piste et à moindre coût pour l'Atalanta.

Corchia se rapproche de l'Espanyol

Le FC Séville cherche un point de chute pour son défenseur français. Selon le Diario de Sevilla mais aussi la Rac1, le club andalou et l'Espanyol sont proches d'un accord pour le transfert de Sébastien Corchia dans le cadre d'un prêt d'une saison. En revanche, le quotidien andalou évoque une option d'achat alors que la radio catalane fait état d'un prêt sec pour l'arrière droit de 28 ans.

Notre avis : Pas certain que Corchia dispose de beaucoup de temps de jeu chez l'Espanyol.

Nîmes officialise Fomba

C'était attendu, c'est désormais officiel, les Crocos enregistrent l'arrivée de Lamine Fomba en provenance de l'AJ Auxerre. Le milieu défensif de 21 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Nîmes Olympique. Le club gardois n'a pas communiqué le montant de l'indemnité de transfert mais L'Equipe estimait celle-ci à 4 millions d'euros.

Notre avis : Enfin un choix ambitieux pour Nîmes.

Deaux à Nimes, Valdivia vers Guingamp

L'En Avant Guingamp a annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec le Nîmes Olympique pour le transfert de Lucas Deaux. Le milieu de terrain passé par le FC Nantes évoluera donc à Nîmes la saison prochaine. En échange, le club breton accueillera le milieu de terrain Pierrick Valdivia.