Le soupir de soulagement des supporters d'Arsenal s'est entendu de l'autre côté de La Manche. Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé mardi, dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, qu'il allait prolonger de trois ans l'histoire qui le lie aux Gunners. L'attaquant est désormais lié au club jusqu'en juin 2023.

Arrivé en janvier 2018, il paraissait inconcevable pour la direction d'Arsenal de laisser filer le deuxième meilleur buteur de Premier League sur l'exercice 2019-20 (22 buts, 36 matches) et surtout le meilleur élément de son effectif. Le contrat d'"Aubame" était censé se terminer en juin 2021, le plaisir est désormais prolongé de deux saisons supplémentaires. En plus d'une prolongation, l'international gabonais s'est offert une revalorisation salariale XXL. Son salaire n'a pas été dévoilé, mais il est devenu le joueur le mieux payé de toute l'histoire du club et devrait dépasser, selon The Atletic, les 18 millions d'euros annuels touchés par Mesut Ozil.