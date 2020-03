Giroud aurait pu signer à l'OL

Finalement resté à Chelsea, Olivier Giroud a connu un mercato hivernal agité. Courtisé notamment par l'Inter Milan et la Lazio Rome, l'attaquant français a également été pisté par l'Olympique Lyonnais, comme il l'a confirmé ce dimanche à Téléfoot.

"Le plus intéressant pour moi, c’était l’Inter Milan, a-t-il confié. Le problème, c’est que ça a traîné. La Lazio et Tottenham étaient là aussi, mais j’étais bloqué. J’ai aussi eu le président Jean-Michel Aulas au téléphone, qui m’a fait part de son intérêt. Je lui ai dit que j’étais flatté de l’intérêt, mais que ma priorité était l’Inter."

Notre avis : Giroud a longuement attendu l'Inter.. en vain. Résultat, il a été "obligé" de rester à Chelsea.

Koulibaly, prix revu à la baisse ?

Le départ de Kalidou Koulibaly se précise. Déjà évoquée ces derniers jours, l'information est relancée ce dimanche par II Mattino. Selon le quotidien de Naples, le défenseur sénégalais est l'une des priorités du PSG pour l'été prochain. Son prix ? Aux alentours des 80 millions d'euros, soit moins que les 100 millions d'euros initialement réclamés par son président Aurelio De Laurentiis.

Notre avis : En cas de départ de Thiago Silva, Koulibaly serait clairement une excellente recrue pour le remplacer. Avec le Napoli, l'histoire semble toucher à sa fin.

Le PSG pense toujours à Milinkovic-Savic

Déjà pisté lors du dernier mercato estival, Sergej Milinkovic-Savic est toujours dans les petits papiers du PSG. En effet, La Gazzetta dello Sport explique que le club de la capitale observe toujours avec attention les performances du milieu de la Lazio Rome, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros. Pour le quotidien italien, le club parisien est prêt à s'aligner sur cette demande. Manchester United est également annoncé sur les rangs.

Notre avis : Milinkovic-Savic a retrouvé de sa superbe cette saison. Il possède un profil que le PSG n'a pas dans son effectif. Et Leonardo, lui, aime toujours venir piocher en Serie A... Tiercé gagnant ?

Et si Ruffier signait à Montpellier ?

Si la direction de Montpellier a récemment annoncé qu'elle souhaitait conserver Geronimo Rulli, actuellement prêté par la Real Sociedad, le club de Laurent Nicollin prépare toutefois un plan B. Selon le Midi Libre, il a même un prénom et un nom : Stéphane Ruffier. Mis à l'écart du côté de l'ASSE, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2021, le portier se chercherait actuellement une porte de sortie. Et celle de Montpellier pourrait donc s'ouvrir rapidement.

Notre avis : Laurent Nicollin a une priorité : garder Rulli. S'il n'y parvient pas, la piste Ruffier serait probablement activée. Difficile de faire mieux comme second choix...

Aouar évoque l'intérêt de la Juve

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Houssem Aouar est revenu sur les nombreuses rumeurs qui entourent son avenir. "J'écoute tout ça avec pas mal de fierté, mais je le répète, j'essaye surtout de ne pas me polluer l'esprit. Il y a, franchement, une belle fin de saison à réaliser avec le club, on peut décrocher un titre, éliminer une grande équipe comme la Juve et croire encore au podium. Donc on va se concentrer là-dessus", a-t-il expliqué en conférence de presse vendredi.

Notre avis : Aouar pourrait avoir un profil qui conviendrait à la Juve, qui cherche de la qualité dans son entrejeu.

Arsenal ouvre les portes à Mkhitaryan

Actuellement prêté du côté de l'AS Rome, Henrik Mkhitaryan est plus que convaincant. De retour de blessure, le joueur de 31 ans, qui appartient toujours à Arsenal, a notamment réalisé une grande prestation lors du dernier match remporté à Cagliari (3-4). De quoi convaincre les Gunners de le faire revenir ?

"Je l’ai toujours aimé, c’est le genre de joueur qui peut s’intégrer dans n’importe quelle équipe quand il est à son meilleur niveau. Miki se débrouille très bien dans les derniers matchs. Nous connaissons le joueur qu’il a été, nous connaissons son passé et nous devons disposer de toutes les informations pour prendre la bonne décision", a ainsi expliqué Mikel Arteta, le coach du club de Londres, en conférence de presse.

Notre avis : Avec 6 buts et 4 passes décisives, Mkhitaryan se retrouve à la Roma, qui aimerait probablement le conserver. Rendez-vous en fin de saison ?

De Bruyne vers une prolongation à City ?

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, Kevin De Bruyne pourrait bien prolonger son aventure du côte de l'Etihad Stadium. Selon le Daily Mail, ses dirigeants pourraient lui offrir une prolongation de contrat après le 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, prévu le 17 mars prochain. A l'aller, les Citizens se sont imposés au Santiago Bernabeu (1-2).

Notre avis : De Bruyne est un joueur d'une qualité rare. Prolongation logique.

Imbula rejoint Rami à Sotchi

Sans club depuis la fin de son prêt à Lecce et la résiliation de son contrat avec Stoke City, Giannelli Imbula a retrouvé un club. L'ancien milieu de terrain de l'OM s'est officiellement engagé en faveur du FK Sotchi, une équipe rejointe récemment par un certain.. Adil Rami. Si la durée de son contrat n'a pas été mentionné, le numéro de son maillot, lui, l'a été : le 95.