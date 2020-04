Tout de suite pour Haaland, plus tard pour Mbappé ?

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid aime énormément Kylian Mbappé. Depuis quelques mois, il apprécie aussi beaucoup Erling Haaland. Mais au vu de la situation économique actuelle, il lui sera bien difficile de s'offrir les deux joueurs… en même temps.

D'après Marca, la Casa Blanca envisagerait donc de repousser le transfert du prodige français à 2021, et de prioriser celui de l'attaquant norvégien cet été. Le tout en activant en réglant sa clause libératoire, fixée à 75 millions d'euros selon le média espagnol. Problème, Bild a assuré, dans l'après-midi, que cette clause ne serait, en fait, pas activable avant… 2022.

Notre avis : Si la clause n'est pas activable, Haaland n'ira pas au Real cet été. Pour une simple et bonne raison : les prix devraient baisser en raison de la crise. Pour Dortmund, si vente il y doit y avoir, c'est au meilleur prix.

Zidane cherche son nouveau Casemiro

Selon les informations du média espagnol AS, Zinédine Zidane cherche une doublure au précieux Casemiro. Et il se pourrait bien qu'il ait jeté son dévolu sur un Français. Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté ou Boubakary Soumaré sont sur sa short-list. Alors, pépite rennaise, pépite du LOSC ou pilier de l'équipe de France ? Trois joueurs de choix pour Zizou.

Sauf que ce n'est pas la première fois que Kanté est évoqué du côté de la Casa Blanca. Soumaré est suivi de près en Premier League. Et Rennes aimerait garder Camavinga au moins une saison supplémentaire.

Notre avis : Difficile d'imaginer Kanté jouer les rôles de doublure. On y verrait mieux un joueur moins expérimenté comme Camavinga ou Soumaré.

Avantage Chelsea pour Rice

A coup sûr, il sera l'un des joueurs les plus convoités en Premier League. Lui, c'est Declan Rice. Et à la course à son transfert, Chelsea pourrait avoir un petit temps d'avance. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Mail.

Selon le média britannique, le club disposerait en effet d'un atout pour convaincre le joueur de West Ham : Mason Mount. Le petit génie des Blues est très proche de Rice, qu'il a côtoyé en équipes de jeunes. Le milieu des Hammers a déjà fait savoir qu'il aimerait beaucoup rejouer avec son ami.

Notre avis : La voie est dégagée pour Chelsea. En l'état, on ne voit pas comment Rice pourrait lui échapper.

La Juve a un plan pour Icardi

Il est toujours difficile de connaître les intentions du Paris Saint-Germain vis-à-vis de Mauro Icardi. Une chose est sûre, il ne devra pas trop tarder à lever l'option d'achat s'il souhaite le conserver. Car d'autres courtisans se font déjà pressants. A commencer par la Juventus.

D'après les informations de Calciomercato, le club turinois entretiendrait ses relations avec Wanda Nara, femme et agent de l'Argentin. La Vieille Dame aurait même, déjà, imaginé un plan pour convaincre l'Inter, en incluant Juan Cuadrado dans un deal à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Notre avis : Paris a la main sur le dossier. Mais plus il temporise, plus il prend des risques.

Rupture finale pour Mertens et Naples ?

Si vous essayez de suivre l'évolution de la situation de Dries Mertens à Naples, accrochez-vous bien. D'un jour à l'autre, elle peut changer du tout au tout. Glaciales depuis la crise de novembre, les relations entre l'attaquant belge et la direction napolitaine avaient semblé, dans un premier temps, se réchauffer. Jusqu'à rendre probable une prolongation du contrat du joueur, en fin de bail au mois de juin prochain.

Dries MertensGetty Images

Mais ce lundi, la Gazzetta dello Sport assure que les négociations sont au point mort depuis le début de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Pire, elles auraient même atteint un point de non-retour.