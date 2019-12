Haaland vers United ?

C'est une bombe signée du Sun. Selon le quotidien britannique, Manchester United et le RB Salzbourg ont trouvé un accord pour le transfert d'Erling Braut Haaland à hauteur de 89 millions d'euros. De leur côté, les Red Devils auraient accepté de laisser l'attaquant en prêt à Salzbourg jusqu'à la fin de saison. Une fois cette dernière terminée, l'attaquant rejoindrait ainsi sa nouvelle équipe.

Notre avis : On va prendre des pincettes avec cette information (notamment au vu de la source). Ces derniers jours, les rumeurs parlaient d'une clause libératoire de 20 millions d'euros... Prudence, donc.

Onana revient sur l'intérêt du PSG

Ce n'est plus un secret. Avant de se pencher sur Keylor Navas l'été dernier, le PSG s'était intéressé à André Onana, comme l'avait lui-même révélé le portier de l'Ajax Amsterdam. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, ce dernier est d'ailleurs revenu sur l'intérêt parisien. "Ils ont Navas qui est un excellent gardien, ils ont aussi Rico, qui est un très bon gardien espagnol que je connais. Ils ont aussi Alphonse Areola qui est prêté au Real Madrid. Je pense que cette situation est très bien pour eux de ce côté-là. Moi je suis à l’Ajax, je suis tranquille et le temps nous dira", a-t-il expliqué.

Notre avis : Avec Navas, le PSG a réglé son problème des gardiens. Du moins dans l'immédiat.

Le LOSC fixe le prix pour Soumaré

Boubakary Soumaré pourrait bien vivre sa dernière saison avec le LOSC. Selon La Voix du Nord, il y a déjà entre six et huit clubs intéressés par le milieu défensif, dont notamment Manchester United, Valence, le Real Madrid ou encore Tottenham. De son côté, le joueur aurait une préférence pour la Premier League. Son prix se situerait autour des 50-60 millions d'euros.

"C'est un joueur qui est là depuis deux ans. Typiquement, entre deux et trois ans, c'est là qu'on considère chez nous qu'il peut partir. Il y a des intérêts d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Je sais que José (Mourinho) s'intéresse à lui. Ce n'est pas la piste prioritaire, il y a cinq-six clubs intéressés, on verra", confiait de son côté Gerard Lopez, le président du LOSC, vendredi dernier. Un départ est donc à envisager lors des prochains mercatos (hiver comme été).

Notre avis : En cas d'une offre intéressante cet hiver, le LOSC ne retiendra pas Soumaré. La porte est ouverte pour l'ancien joueur du PSG.

Todibo a dit oui à l'AC Milan

Jean-Clair Todibo se rapproche de l'AC Milan. Selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, le défenseur français du Barça a accepté un possible transfert dans le club lombard lors du prochain mercato hivernal. Le quotidien italien parle d'un possible prêt avec obligation d'achat (aux alentours des 25 millions d'euros). Problème, les Blaugrana, comme souvent, aimeraient intégrer une "recompra" dans le deal, soit une clause de rachat. Un élément pas forcément souhaité pas les Rossoneri.

Notre avis : Milan insiste réellement pour Todibo. Si le Barça fait un petit effort, le deal pourrait se faire.

Vidal à l'Inter, ça bloque

De l'autre côté de la capitale lombarde, l'Inter Milan espère également recruter cet hiver. Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, aimerait notamment retrouver Arturo Vidal, qu'il a entraîné lors de son passage à la Juventus Turin. Mais le Barça a d'ores et déjà signifié à son joueur qu'il ne partirait pas en janvier selon Sky Italia. Et peu importe si sa volonté est celle d'aller voir ailleurs. Les négociations s'annoncent donc difficiles entre les parties.

Notre avis : L'Inter ne va probablement pas abandonner aussi vite cette piste. Le club lombard continuera son pressing pour Vidal dans les prochains semaines.