Sanson, priorité à l'OM...

Toujours très courtisé sur le marché des transferts, Morgan Sanson ne semble pas vouloir quitter l'OM. "Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club", a ainsi confié l'un de ses proches au journal 20 Minutes. "Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives (...) Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif, ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement", ajoute l'un de ses conseillers.

Notre avis : Sous contrat jusqu'en 2022, Sanson souhaite visiblement rester à l'OM. Encore plus en cas de qualification en Ligue des champions...

... qui suit Diarra

Selon les informations de L'Equipe, l'OM surveillerait de près Stéphane Diarra. Auteur d'une belle saison du côté du Mans, en Ligue 2, l'ailier droit a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. Le LOSC et Lorient seraient également intéressés. Même chose pour plusieurs clubs écossais et anglais.

Notre avis : Le profil de Diarra est très intéressant. Une bonne pioche pour l'OM ?

Giroud toujours dans le viseur de la Lazio

Après une première tentative avortée en janvier dernier, la Lazio Rome pense toujours à Olivier Giroud. Selon La Gazzetta dello Sport, le club romain souhaite se renforcer en attaque l'été prochain. Et les contacts avec l'entourage du buteur français continueraient en coulisses. D'ailleurs, ce dernier a été impressionné par le club romain. Toujours d'après le quotidien, l'Inter Milan reste également à l'affût.

Notre avis : En fin de contrat, Giroud est libre de discuter avec qui il veut en vue de la saison prochaine. Une arrivée en Serie A semble lui convenir.

Ibrahimovic vers un départ ?

Alors que son contrat expire en fin de saison, Zlatan Ibrahimovic, revenu fin décembre, pourrait quitter l'AC Milan l'été prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois vivrait assez mal les derniers problèmes sociétaires, avec notamment le départ de Zvonimir Boban. Sans aucune certitude, "Ibra" préfère donc visiblement quitter le navire lombard.

Notre avis : Pour l'heure, on penche plus vers un départ de Zlatan que l'inverse. Tout dépendra du projet sportif du cub...

Solskjaer évoque l'avenir de Pogba

Ole Gunnar Solskjaer en est certain : Paul Pogba va rester à Manchester United la saison prochaine. "Paul est notre joueur. Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l'option d'un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là (la saison prochaine), oui", a ainsi confié l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse. Jeudi, la presse britannique imaginait déjà une possible prolongation pour le champion du monde.