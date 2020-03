Kurzawa pisté par Arsenal

En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa pourrait quitter le PSG. Et le latéral gauche ne manque visiblement pas de courtisans. Visé par la Juventus l'hiver dernier, le joueur parisien pourrait rebondir du côté... d'Arsenal, qui possède une longueur d'avance dans ce dossier selon France Football. La Vieille Dame et l'Inter Milan seraient toutefois toujours à l'affût.

Notre avis : Kurzawa va très probablement quitter Paris. Pour sa destination, tout reste encore à jouer.

Vidéo - Kurzawa a vécu une sale soirée : les images qui ne vont pas convaincre Arsenal 00:48

Pogba parti... pour rester ?

Coup de tonnerre dans le dossier Paul Pogba. Selon les informations du Daily Mail, le milieu de terrain, annoncé sur le départ depuis désormais bien des semaines, serait désormais enclin à rester du côté de Manchester United. Le quotidien britannique parle même d'une possible prolongation, le contrat du champion du monde expirant en 2021. Bruno Fernandes, étincelant depuis son arrivée, aurait changé bien des choses dans la réflexion du joueur, visiblement séduit par les performances du milieu portugais.

Notre avis : Malgré cette information, on continue de penser que Pogba quittera probablement United l'été prochain.

Müller pourrait quitter le Bayern

Que va faire Thomas Müller l'été prochain ? Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Bayern Munich, l'attaquant allemand intéresse plusieurs clubs italiens et anglais selon Bild. D'après le quotidien allemand, aucune discussion n'a encore été entamée entre l'entourage du joueur et les dirigeants du Bayern. De quoi remettre en cause son avenir proche en Bavière ?

Notre avis : La tendance semble à un départ pour Thomas Müller.

Thomas MüllerGetty Images

Turan fait le point sur son avenir

Sous contrat avec le Barça jusqu'en juin, Arda Turan ira voir ailleurs l'été prochain. L'international turc, qui s'entraîne à part de l'équipe première, n'est même pas inscrit dans l'effectif. "Pour le moment, je suis toujours un joueur du Barça en vertu de mon contrat (...) Je vais probablement poursuivre ma carrière dans une équipe étrangère la saison prochaine, hors de Turquie, mais si Galatasaray m'appelle, je suis prêt à accepter sans aucune condition. Galatasaray est le seul club à qui je ne poserai aucune condition", a-t-il confié dans des propos relayés par DailyMercato.