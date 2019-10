Icardi se voit rester au PSG...

Avec sept buts depuis le début de saison, Mauro Icardi a convaincu tout le monde du côté du PSG. Impressionnant, l'Argentin semble épanoui dans sa nouvelle équipe, lui qui était très attaché à l'Inter Milan et à sa vie dans la capitale lombarde. Selon Le Parisien du jour, le numéro 18 parisien s'imagine de plus en plus rester à Paris au terme de cette saison. Pour rappel, il est prêté avec une option d'achat aux alentours des 70 millions d'euros.

Notre avis : Le PSG va très rapidement songer à lever l'option d'achat du joueur. L'Inter, de son côté, ne souhaite pas le récupérer pour diverses raisons. De quoi faciliter le choix d'Icardi ?

Vidéo - 7 buts en 7 matches : Tuchel est déjà comblé par Icardi 01:33

... et Mbappé envisagerait un départ en 2020

L'information est signée El Chinguirito. Selon l'émission espagnole, Kylian Mbappé envisage de quitter le PSG en 2020. L'international français, à qui il reste deux ans de contrat, souhaiterait en effet aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Et pour le récupérer, le Real Madrid semble le club le plus intéressé. Reste à voir quel prix serait alors fixé par les dirigeants parisiens...

Notre avis : Au vu de la source, on aurait tendance à prendre des pincettes. Pour l'heure, Mbappé est concentré sur sa saison parisienne.

Hazard heureux au Real

Interrogé par Real Madrid TV, Eden Hazard est revenu sur son transfert cet été. "Mon rêve de toujours était de jouer au Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est pour ça que je suis heureux", a-t-il expliqué.

"Courtois m'a toujours dit que c'était le meilleur club au monde, poursuit-il. J'avais déjà pris ma décision à la fin du Mondial, je m'étais dit 'Je dois partir maintenant au Real Madrid'. Ça n'a pas été possible et je suis resté une année de plus à Chelsea, ce qui a rendu mon départ plus facile. Le club l'a compris et m'a laissé partir. J'ai parlé avec Florentino et il m'a dit que l'on m'attendait au Real. Après, j'ai également parlé avec Modric et j'ai senti qu'ils me voulaient tous au Real Madrid. J'ai enfin pu venir"

Notre avis : Hazard n'avait jamais caché son rêve de rejoindre le Real. Maintenant, il va falloir se montrer à la hauteur du challenge.

Eden HazardGetty Images

Milan s'intéresse à Rakitic

En crise de résultats, l'AC Milan pense à se renforcer cet hiver. Et ce sont des recrues d'expérience qui sont attendues, notamment pour encadrer le groupe le plus jeune de Serie A. Ainsi, La Gazzetta dello Sport annonce ce mardi qu'Ivan Rakitic est un profil apprécié par la direction milanaise. Le joueur du Barça est annoncé sur le départ par la presse catalane. Reste à voir si une arrivée en Lombardie pourrait le séduire.

Notre avis : Milan doit recruter des joueurs avec de l'expérience, c'est un fait. Rakitic, ce serait forcément un joli coup au vu de la situation actuelle.

Le président de Brescia veut 300M pour Tonali

Auteur de débuts réussis en Serie A, Sandro Tonali continue de faire le bonheur de Brescia. Très courtisé l'été dernier, notamment par le PSG, le milieu de terrain avait été retenu par Massimo Cellino, son président. Ce dernier semble d'ailleurs toujours bien décidé à le conserver. "L’autre jour, son agent et ses parents me parlaient de cette estimation à 50 millions d’euros. J’ai répondu que pour moi, il valait 300 millions d’euros, ce qui signifie que je ne veux pas vendre", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : S'il continue comme ça, Tonali est destiné à rejoindre un grand club l'été prochain.