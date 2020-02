"J'aime ce club" : Guardiola assure qu'il veut rester à Manchester City

Quelques minutes après la victoire de son équipe ce mercredi contre West Ham (2-0), Pep Guardiola s'est exprimé sur son avenir personnel. Soit moins d'une semaine après que Manchester City ait été exclu de toutes compétitions européennes lors des deux prochaines saisons en raison de "violations sérieuses" des règles du fair-play financier. "Si je ne me fais pas virer, je resterai ici, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je le pense à 100%. Plus que jamais. Mon objectif est de maintenir un haut niveau pour cette équipe aussi longtemps que possible. Pourquoi devrais-je partir ? J'aime ce club."

L'entraîneur de Manchester City s'est également exprimé sur cette sanction alors que le club mancunien devrait prochainement faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). "Ce n'est pas encore fini. Le club pense que c'est une décision injuste. Désormais, nous allons attendre. Pour ma part, j'ai totalement confiance en mon club par rapport à ce qui a été fait. Nous allons essayer de poursuivre ce qu'on a fait lors des quatre dernières années : c'est-à-dire gagner des matches et rester concentré jusqu'à la fin de la saison", a ajouté Pep Guardiola.

Vidéo - City exclu - Klopp : ''Je suis désolé pour Pep Guardiola et ses joueurs'' 00:56

Il y a une semaine, toujours au micro de Sky Sports, l'ex-entraîneur du FC Barcelone partageait ses craintes d'être remercié un jour par Manchester City. "Si on ne bat pas le Real Madrid (en huitième de finale de Ligue des champions), le président ou le directeur sportif peuvent venir et dire 'Ce n'est pas assez bon, on veut gagner la Ligue des champions, on va vous virer'", avait-il indiqué. Ce mercredi soir, Pep Guardiola a rappelé son attachement au champion d'Angleterre 2019. Désormais, la balle est dans le camp de Manchester City.