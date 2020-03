Kane n'exclut pas d'aller voir ailleurs...

Sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham, Harry Kane pourrait-il, un jour, envisager un départ ? Interrogé dans un live Instagram par Jamie Redknapp, consultant pour Sky Sports, l'international anglais n'exclut aucun scénario pour son avenir. "C'est le genre de choses où je ne peux pas dire oui, ni dire non. J'aime les Spurs, j'aimerai toujours les Spurs. Mais j'ai toujours dit que si je sentais que nous ne progressions pas en tant qu'équipe ou que nous n'allions pas dans la bonne direction, je ne serais pas du genre à rester pour le plaisir", a-t-il assuré, expliquant être un joueur "ambitieux" et qui "veut progresser".

"Je suis un joueur ambitieux, je veux progresser, je veux devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Tout dépendra de comment évolue et progresse l'équipe. Donc ce n'est pas un définitif "je vais rester ici pour toujours", ni un "non" non plus", a-t-il conclu dans des propos relayés par Daily Mercato.

Notre avis : Kane est souvent envoyé du côté du Real Madrid. Si l'on suit son raisonnement, tout dépendra du projet et de l'ambition de Tottenham...

Harry Kane lors de la rencontre Norwich-Tottenham / Premier LeagueGetty Images

Pastore, heureux à la Roma

Cette saison, Javier Pastore semblait s'être (enfin) imposé à l'AS Rome. Mais problème, l'ancien milieu du PSG, titulaire dans le onze giallorosso, a dû une nouvelle fois composer avec les blessures. Résultat, il a perdu une place de titulaire qu'il semblait avoir gagnée. De quoi pousser son club à s'en séparer, ce qui permettrait une belle économie de salaire ? Selon La Gazzetta dello Sport, l'intéressé, lui, est en tout cas très heureux dans la capitale. Mieux, sa relation avec Paulo Fonseca, son entraîneur, serait excellente. Sous contrat jusqu'en 2023, Pastore n'envisagerait donc pas un départ.

Notre avis : Pastore a montré de très belles choses cette saison... avant de se blesser. La Roma ne serait probablement pas contre son départ, notamment au vu de ce qu'elle économiserait.

Cavani "veut jouer à Boca"

Boca Juniors insiste pour Edinson Cavani. Alors que l'attaquant du PSG, qui est en fin de contrat, aimerait poursuivre encore quelques saisons en Europe, le club argentin assure que l'Uruguayen pourrait arriver "très bientôt". "En connaissant Juan Roman Riquelme et Diego Forlán, je pense que Cavani pourrait arriver très bientôt. Espérons que, pour le bénéfice du club, l'arrivée de Cavani aura lieu. Cela nous donnerait un grand coup de main (...) S'il vient, c'est un vrai souhait et il me semble que les signes sont clairs : il veut jouer à Boca", a ainsi révélé Orge Bermúdez, directeur sportif de Boca, à Radio Cooperativa.

Notre avis : Il serait étonnant de voir Cavani partir en Argentine dès la fin de saison, lui qui aimerait encore disputer la Ligue des champions. En Europe, il ne manquera certainement pas de courtisans...

Vidéo - Cavani : "Mon plus beau but ? Le coup franc contre l'OM" 00:54

La tendance se confirme pour Ibrahimovic

A peine revenu, déjà reparti ? Sauf surprise de dernière minute, Zlatan Ibrahimovic va vraisemblablement quitter l'AC Milan en fin de saison. Alors que son contrat expire en juin prochain, l'attaquant suédois ne semble pas convaincu par le projet mis en place par ses dirigeants. Selon La Gazzetta dello Sport, il est acté que le club lombard repartira sans son numéro 21 la saison prochaine.

Notre avis : Milan garderait bien Ibrahimovic une saison de plus. Mais visiblement, l'envie n'est pas la même chez le joueur.

Manchester United penserait à Saul Niguez si Pogba devait partir

Selon les informations du Daily Star, Manchester United suivrait avec attention Saul Niguez, le milieu de terrain de l'Atletico Madrid. Le joueur des Colchoneros aurait tapé dans l'oeil d'Ole Gunnar Solskjaer depuis plusieurs mois. Cependant, le transfert pourrait se réaliser uniquement en cas de départ de Paul Pogba cet été.