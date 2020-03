Lautaro convaincu par le Barça...

La presse catalane est en boucle sur Lautaro Martinez. Samedi, le quotidien Sport, qui faisait à nouveau sa Une sur l'attaquant de l'Inter Milan, annonçait que ce dernier avait décidé de rejoindre les Blaugrana l'été prochain. Pour convaincre l'international argentin, les dirigeants du club catalan lui ont assuré qu'il disposerait tout d'abord d'une place de titulaire dans le onze. Puis, ensuite, ils lui ont évoqué la possibilité de jouer aux côtés de Lionel Messi.

Désormais, les négociations devraient débuter entre les deux clubs. Selon Mundo Deportivo, plusieurs joueurs pourraient être inclus dans le deal : Arturo Vidal, valorisé aux alentours des 20 millions d'euros, et l'un de ses coéquipiers. Pour rappel, Lautaro Martinez dispose d'une clause libératoire de 111 millions d'euros valable jusqu'au 15 juillet.

Notre avis : Le Barça a fait de Lautaro sa priorité, c'est une quasi-certitude. Si le joueur a vraiment décidé de rejoindre la Catalogne, c'est une avancée importante pour faire céder l'Inter Milan.

Lautaro MartinezGetty Images

et Xavi aimerait le retour de Neymar

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Xavi, légende du Barça et qui aurait pu remplacer Ernesto Valverde sur le banc après son licenciement, a imaginé quel pourrait être son onze idéal. Pour lui, il n'y a pas besoin de beaucoup de retouches. "La base est bonne, mais je recruterais des joueurs de couloir comme Neymar. Je ne sais pas si cela serait possible socialement, mais en terme de football, cela serait une recrue spectaculaire (...) Il y a aussi Jadon Sancho (Dortmund), Serge Gnabry (Bayern)...", a-t-il expliqué, parlant de l'importance de joueurs comme Ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Lionel Messi etc...

Notre avis : Pour Xavi, il manque visiblement un ailier percutant au Barça. S'il venait à s'asseoir sur le banc, nul ne doute qu'il viserait ce type de profil. Neymar serait forcément le candidat idéal.

Icardi, la Juve ne lâche rien

Que va faire le PSG avec Mauro Icardi ? Le club de la capitale, qui dispose d'une option d'achat dans le cadre du prêt de l'attaquant, semble prendre son temps dans ce dossier. Mais du côté de l'Italie, une rumeur se fait de plus en plus insistante : la Juventus Turin serait toujours intéressée par l'international argentin, qui appartient à l'Inter Milan. Ce dimanche, c'est Tuttosport qui évoque à nouveau cette possibilité dans son édition du jour.

Notre avis : L'intérêt de la Juve pour Mauro Icardi, c'est un secret de polichinelle. Le PSG a toutefois les cartes en main dans ce dossier, même si la volonté de l'attaquant sera également décisive.

Gabriel vers Chelsea ?

Selon les informations de notre journaliste Manu Lonjon, Gabriel se rapproche très sérieusement de Chelsea. Si Everton tente également le coup pour le joueur du LOSC, les Blues possèdent bien plus qu'une longueur d'avance dans ce dossier. Outre-manche, le journaliste britannique Duncan Castles évoque également cette possibilité, précisant que Lille avait accepté une offre de 35 millions d'euros des deux clubs anglais.

Notre avis : Gabriel à Chelsea, c'est brûlant. Les Blues veulent anticiper la concurrence du prochain mercato.

Sancho, départ assuré ?

Courtisé par de nombreuses grosses écuries, Jadon Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund lors du mercato estival. Selon Sky Sports, le club allemand ne s'opposera pas à son départ. Concernant sa prochaine destination, rien ne semble encore joué. Selon le média anglais, Manchester City, Liverpool et Chelsea sont notamment à l'affût. En Espagne, le Real Madrid et le Barça observeraient la situation de près, tout comme la Juventus en Italie ou encore le Bayern Munich en Allemagne.

Notre avis : Pour recruter Jadon Sancho, il va falloir sortir le chéquier. Les enchères risquent de profiter au BvB.

Le Real vise des joueurs français

Alors que Marca fait sa Une du jour sur Eduardo Camavinga (Rennes), pisté par le Real Madrid, l'autre quotidien madrilène AS parle de deux autres pistes françaises pour les Merengue. Selon ce dernier, Zinedine Zidane est intéressé par Rayan Cherki (16 ans), le jeune attaquant de l'OL, et Dayot Upamecano (21 ans), défenseur de Leipzig et prêt à aller voir ailleurs l'été prochain. Récemment, un intérêt du Barça était également évoqué.

Notre avis : Dans son projet jeunes à fort potentiel, le Real suit attentivement la Ligue 1. Avec un argument que les autres n'ont pas : Zinedine Zidane.