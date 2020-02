Villas-Boas et l'avenir de Thauvin

Présent en conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a évoqué le retour de Florian Thauvin, qui a effectué son premier entraînement collectif ce mercredi. Interrogé sur l'avenir de son joueur, dont le contrat expire en 2021, l'entraîneur de l'OM s'est montré prudent. "On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. on en a parlé entre nous trois mais on n'a pas encore pris de décision. C'est aussi au club de dire ce qu'on peut faire ou non, mais ça sera un peu plus tard. En mars", a confié "AVB".

Notre avis : En cas de qualification en Ligue des champions, Thauvin restera probablement à l'OM. Mais il faudra alors le prolonger pour ne pas le voir partir libre en 2021.

L'OM va devoir protéger ses pépites...

Récemment classé dans la catégorie Prestige par la Fédération française de football (FFF), le centre de formation de l'OM est observé de près à l'étranger. Deux joueurs suscitent notamment les convoitises : Cheick Souaré (17 ans) et Jorès Rahou (17 ans). D'après L'Equipe, le premier est pisté par Schalke 04 et le FC Porto. Quant au deuxième, le Werder Brême se serait récemment renseigné.

Notre avis : Voir ses jeunes joueurs courtisés est certainement un motif de satisfaction pour l'OM. Mais attention à ne pas les laisser filer.

... et Eyraud tacle l'entourage de Lihadji

Toujours au sujet de la formation de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, le président olympien, est revenu sur le dossier épineux d'Isaac Lihadji. Courtisé, ce dernier refuserait de signer un contrat professionnel. "Le cas Lihadji ne donne pas une image négative de la formation à l’OM. Je veux des jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu’on parle ensemble d’un projet d’évolution", a ainsi expliqué "JHE" à l'AFP.

Notre avis : Le dossier Lihadji est dans l'impasse. Difficile de l'imaginer rester à l'OM.

L'Inter a trois pistes en cas de départ de Lautaro

Dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait quitter l'Inter Milan l'été prochain. Et pour remplacer l'attaquant argentin, qui dispose d'une clause libératoire de 111 millions d'euros, le club lombard aurait déjà trois pistes selon Tuttosport : Timo Werner, Pierre-Emerick Aubameyang et Anthony Martial. Le premier est aussi courtisé par Liverpool.

Notre avis : La priorité de l'Inter sera de garder Lautaro. Après, si le joueur demandera à partir, ce sera une autre histoire...

Dortmund a Camavinga dans le viseur

Une chose est certaine, Eduardo Camavinga ne manquera pas de courtisans l'été prochain. Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, le milieu de terrain du Stade Rennais est notamment l'une des pistes du Borussia Dortmund, qui a un plan bien ficelé pour le convaincre. Selon France Football, le club allemand compte utiliser les mêmes procédés que pour Erling Haaland : visite des installations, du stade et la garantie d'avoir du temps de jeu. Le quotidien assure que le BvB est prêt à aligner entre 50 et 60 millions d'euros.

Notre avis : Dortmund pourrait clairement avoir les armes pour séduire Camavinga.

Départ acté pour Aouar ?

Houssem Aouar quittera-t-il l'OL l'été prochain ? Selon L'Equipe, la possibilité est grande. En effet, le quotidien assure que la direction des Gones semble se faire de plus en plus à cette idée. Le milieu de terrain est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, qui aura l'occasion de le voir à l'oeuvre lors de la double confrontation en Ligue des champions. Récemment, Jean-Michel Aulas avait d'ailleurs souhaité le voir rejoindre, dans l'idéal, la Vieille Dame.

Notre avis : Plus le temps passe, et plus le départ d'Aouar lors du mercato estival semble envisagé. Reste à voir désormais où et à quel prix...