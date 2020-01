Le PSG relance le clan Neymar pour une prolongation

D'un départ l'été prochain à la prolongation avec le Paris Saint-Germain, il n'y a qu'un pas ? Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain aurait entamé les discussions avec l'entourage de Neymar, 27 ans, pour une prolongation de contrat. Foot Mercato précisait samedi qu'une première offre avait même été formulée à l'attaquant brésilien au début du mois de janvier.

Neymar est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2022. Mais cette prolongation pourrait être liée au parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Interrogé par Téléfoot, Maxwell, l'ambassadeur du club au Brésil, a confié qu'il espérait cette prolongation : "Je suis content qu’il soit resté. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano Ronaldo. Il a besoin d‘une base derrière mais je crois qu’il est dans une équipe vraiment équilibrée. J’espère qu’il va maintenir cet équilibre et qu’il va rester longtemps." Le joueur est sur une belle dynamique ces dernières semaines avec sept buts et cinq passes décisives sur les sept derniers matches de championnat.