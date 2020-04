Dix ans après son sacre en Ligue des Champions, l'Inter Milan veut revoir les choses en grand. Après avoir recruté un entraîneur de classe mondiale (Antonio Conte) l'été dernier, les Nerazzurri souhaitent également renforcer leur effectif pour retrouver leur statut d'antan. Cette saison, ils ont tenu tête à la Juventus une bonne partie du championnat avant d'être décroché à sept points des Bianconeri. Mais lors du prochain exercice, le club milanais veut passer un palier. Pour cela, l'ex-président interiste, Massimo Moratti, a sa petite idée : recruter Lionel Messi.

Vidéo - Messi et la clause qui affole le Barça 04:23

"Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes, a affirmé celui qui a présidé l'Inter jusqu'en 2013 à Radio Rai. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Lionel Messi est en fin de contrat bientôt (ndlr : en 2021) et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir... Il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison."

Massimo Moratti voit les choses en grand pour l'Inter Milan, son ancien club.Getty Images

"À plusieurs reprises, j’aurais pu quitter le Barça, il y avait beaucoup de clubs intéressés, qui étaient prêts à payer la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir et maintenant non plus. Je le répète encore. Si Barcelone veut que je reste, il n'y a pas de problème", assurait Lionel Messi en février au Mundo Deportivo. Cependant, l'affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux et sa passe d'armes avec Eric Abidal sont passées par là. Des événements qui pourraient tenter le sextuple Ballon d'Or d'aller voir ailleurs ? Après les déclarations de Massimo Moratti, l'espoir est permis pour les supporters de l'Inter.