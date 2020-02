Lionel Messi sera à l'honneur ce jeudi dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le sextuple Ballon d'Or évoquera de nombreux sujets qui touchent l'actualité du Barça, et notamment cette affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux qui secoue le club catalan. Selon le programme Què T'hi Jugues, retransmis sur la Cadena Ser, le Barça aurait fait appel à une société pour soigner l'image de son président, Josep Maria Bartomeu. Cette société, via des faux comptes sur les réseaux sociaux, aurait notamment attaqué Lionel Messi, Pep Guardiola ou Gerard Piqué.

"Le président nous a dit les mêmes choses qu'il a expliquées en public par rapport à ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. Après, on a aussi dit qu'il y aurait des preuves. Désormais, il faut attendre pour voir si c'est vrai ou non. Mais en tout cas, le sujet me semble étrange", a assuré l'Argentin. Pour sa part, le FC Barcelone a tenu à démentir toutes ces accusations lundi dernier.