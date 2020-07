Les 16 infos mercato qui vous ont échappé ce mercredi

TRANSFERTS - Cunha sur les tablettes du PSG, retour en Premier League pour Ivanovic, le grand dégraissage de Liverpool, Ferran Torres proche de Manchester City, David Silva à Rome ; tout est dans notre bulletin mercato de ce mercredi 29 juillet.

Joao Pedro suivi par l’AS Monaco

En quête d’un attaquant depuis le départ d’Islam Slimani, l’AS Monaco se serait renseigné sur la situation de João Pedro, l’avant-centre brésilien de Cagliari, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Auteur de 18 buts en Serie A cette saison, le joueur de 28 ans réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Notre avis : Pas le nom le plus clinquant, mais assurément un joli coup (et sûrement à moindre coût) pour remplacer Islam Slimani.

Joao Pedro - Cagliari-Roma Serie A 2019-20

Immobile, la tentation Everton ?

Onzième attaque de Premier League, Everton chercherait à se renforcer devant. Selon les informations de 90min, les Toffees auraient jeté leur dévolu sur Ciro Immobile (30 ans). Lié jusqu’en 2023 avec les Biancolesti, l’attaquant de la Lazio brille une nouvelle fois cette saison avec 37 buts et 7 passes toutes compétitions confondues.

Notre avis : Hors d’Italie, au BvB et à Séville, Immobile a quelque peu peiné. Jouer avec Carlo Ancelotti pourrait faciliter son intégration en Angleterre, mais on croit peu à un départ du meilleur buteur de Serie A cet été. D’autant que la Lazio s’est qualifiée pour la C1.

Ciro Immobile

La MLS fait les yeux doux à Luis Suarez

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2021, Luis Suarez (33 ans) serait scruté par plusieurs clubs de MLS. Selon El Mundo Deportivo, une écurie américaine, dont le nom n’a pas filtré, aurait même déjà transmis une offre à l’attaquant uruguayen. Néanmoins, Suarez possède une clause particulière dans son contrat et pourrait être automatiquement prolongé à Barcelone s’il dispute au moins 60% des matches lors du prochain exercice.

Notre avis : Comme pour Falcao, un départ vers la MLS dans les prochains mois est totalement envisageable pour Luis Suarez. Surtout avec la potentielle arrivée de Lautaro Martinez dans les prochains mois.

Ferran Torres, plus proche que jamais de Manchester City

On se rapproche petit à petit de l’épilogue dans le dossier Ferran Torres. Les choses se sont en effet accélérées ces dernières heures pour l’ailier espagnol de Valence. Selon les informations de ESPN et de Marca, un accord de 23 millions d’euros plus divers bonus serait proche d’être trouvé entre les Valencians et les Mancuniens. De son côté, le joueur a déjà manifesté son désir de jouer pour Pep Guardiola.

Notre avis : La fin du feuilleton est proche. City a trouvé le remplaçant de Leroy Sané et Valence récupère un joli chèque pour son joueur, en fin de contrat dans un an.

Ferran Torres (FC Valencia)

Cunha ciblé par le Paris Saint-Germain

Déjà évoqué par RMC le week-end dernier, l’intérêt du PSG pour Matheus Cunha semble très concret. Dans son édition du jour, BILD confirme que le club parisien serait séduit par le profil de l’avant-centre brésilien, auteur de 5 buts sur les 11 derniers matches disputés par le Hertha Berlin. Et Cunha bénéficierait d’un soutien de poids à Paris selon le média allemand. Neymar apprécierait particulièrement le profil de son compatriote.

Notre avis : Pas forcément un renfort prioritaire, mais l’arrivée du très prometteur brésilien serait une grosse valeur ajoutée à l’attaque parisienne, affaiblie par le départ de Cavani.

Retour en Premier League pour Branislav Ivanovic ?

Libre depuis la fin de son contrat avec le Zenit, Branislav Ivanovic (36 ans) pourrait faire son retour en Angleterre selon le média serbe Novosti. L’ancien défenseur de Chelsea (de 2008 à 2017) serait proche de s’engager avec Everton. Les négociations seraient même en “phase finale” selon les derniers échos.

Notre avis : Des retrouvailles avec Carlo Ancelotti, mais surtout une belle bouffée d’expérience pour les Toffees, qui en auront bien besoin après un exercice 2019-2020 en dents de scie.

Lautaro Martinez finalement au Barça en 2021 ?

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, Lautaro Martinez aurait fait savoir aux dirigeants catalans qu'il serait prêt à attendre un an pour s'engager avec les Blaugranas. Et pour cause. Le Barça a indiqué que la crise du coronavirus allait générer un manque à gagner estimé à 200 millions d’euros. Avec une conséquence directe sur le mercato estival. Alors que l’Inter demande pas moins de 100 millions d’euros pour son attaquant, qui serait d’ailleurs décidé à ne pas prolonger, le transfert pourrait donc être reporté.

Notre avis : Le Barça devra sûrement prendre son mal en patience pour compter sur Lautaro Martinez…

David Silva, un avenir romain

Selon les informations de AS, David Silva (34 ans) pourrait prochainement s’engager avec la Lazio Rome. En fin de contrat avec Manchester City où il vient de passer dix ans, le milieu de terrain espagnol et le club laziale seraient même proches d’un accord.

Notre avis : A 34 ans, David Silva a montré qu’il n’avait rien perdu de son génie. Son arrivée serait un sacré coup pour la Lazio qui recherche des joueurs d’expérience.

David Silva

A Liverpool, sept joueurs sont poussés vers la sortie

Auréolés de leur premier titre de champion d’Angleterre depuis trente ans, les Reds préparent désormais le mercato. Et c’est dans le sens des départ que Liverpool a décidé de s’activer. Lovren et Lallana partis, les pensionnaires d’Anfield chercheraient à se débarrasser de certains joueurs selon le Daily Mirror. Ainsi, Divock Origi, Xherdan Shaqiri, Loris Karius, Harry Wilson, Marko Grujic, Ben Woodburn et le latéral gauche français Yasser Larouci (19 ans) auraient été placés sur la liste des transferts par les Reds.

Notre avis : Il y a de belles affaires à aller chercher dans cette liste d’indésirables qui pourraient d’ailleurs vite trouvé “preneurs”.

Divock Origi im Champions-League-Finale (FC Liverpool)

Diego Carlos, c’est 60 millions d’euros

Débarqué l’été dernier pour une quinzaine de millions d’euros en provenance du FC Nantes, Diego Carlos (27 ans) s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga cette saison. Des performances colossales qui ont attisé l’intérêt de plusieurs cylindrées européennes comme Manchester City, Liverpool ou le Real. Mais pour s'offrir les services du Brésilien, il faudra dépenser une fortune. AS annonce aujourd'hui que Diego Carlos ne sera pas vendu pour moins de 60 millions d'euros par le FC Séville cette intersaison.

Notre avis : Un défenseur qui ferait du bien à beaucoup d’équipes, surtout en Angleterre. Mais il faudra batailler avec Séville pour s’offrir les services de l’ancien Nantais...

Ben Chilwell, objectif Chelsea ?

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Leicester, Ben Chilwell (23 ans) ne souhaiterait pas poursuivre l’aventure avec les Foxes. Courtisé par les grosses écuries du Royaume notamment Manchester United, l’arrière-gauche anglais souhaiterait rejoindre Chelsea, selon les informations du Daily Mirror. Toutefois, Brendan Rodgers, le coach de Leicester est confiant sur le dossier “Ce n'est pas un joueur que nous souhaitons perdre. Je suis plutôt tranquille.”

Notre avis : Chelsea a besoin de renforts derrière. L’arrivée de Chilwell ferait un bien fou à l’arrière-garde des Blues. Mais entre clubs anglais, les transferts se payent cher… Et Leicester pourrait bien faire flamber les enchères.

Ben Chilwell at Leicester

‘Gladbach veut garder Ginter, courtisé par l’Inter

Au sortir d’une très belle saison en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach ne manque pas de prétendants pour ses joueurs. BILD rapporte aujourd’hui que l'Inter aurait fait de Matthias Ginter (26 ans) sa priorité pour renforcer sa défense. Une offre de 40 millions d'euros serait même dans les tuyaux. Oui, mais voilà, comme pour Zakaria (courtisé en Premier League), Pléa, Thuram, Embolo ou encore Elvedi, 'Gladbach n'est vendeur pour aucun de ses hommes forts et Max Eberl l'a répété à plusieurs reprises depuis la fin du championnat.

Notre avis : Le Borussia n’a pas besoin de vendre et pourrait faire des étincelles s’il parvient à conserver sa troupe de talents.

Nice à l’affût dans le dossier Pinamonti

Déjà très actif depuis le début du mercato, Nice surveillerait de près Andrea Pinamonti (20 ans) selon la Gazzetta dello Sport. Prêté cette saison par l'Inter Milan au Genoa, l'attaquant italien est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football italien au poste d'avant-centre. La Juventus et le Hellas Vérone suivraient également Pinamonti.

Notre avis : Le dossier s’annonce très compliqué, mais un prêt pourrait être une bonne option. D’autant plus que l’agent de Pinamonti est un certain Mino Raiola, qui avait géré le transfert de Balotelli à Nice.

Vertonghen, plus qu’un plan B pour la Roma ?

Alors qu’elle souhaite en priorité conserver Chris Smalling, prêté par Manchester United cette saison, la Roma serait également intéressée par Jan Vertonghen (33 ans) selon le Corriere dello Sport. En fin de contrat avec Tottenham, le défenseur belge fait partie des pistes étudiées par le board giallorosso pour renforcer son arrière-garde.

Notre avis : Le cas de Smalling est incertain du côté de la Roma. La piste Vertonghen est une belle alternative.

Foyth, nouveau fer de lance défensif de Leeds ?

Promu en Premier League, Leeds retrouvera l’élite du football anglais sans son taulier défensif. Prêté par Brighton cette saison, Ben White (46 matches sur 46 possibles en Championship) ne devrait pas revenir à Leeds. Pour le remplacer, Bielsa pense à l’Argentin Juan Foyth (22 ans) selon The Sun. Souvent blessé ces derniers mois, l'actuel défenseur de Tottenham (7 matches cette saison) est estimé à 15 millions d'euros et ne sera pas retenu par les Spurs, qui ont besoin de liquidités.

Notre avis : Une piste intéressante pour les pensionnaires d’Elland Road. Foyth trouverait avec Bielsa l’environnement idéal pour enfin enchaîner et exploser.

Bayern Monaco-Tottenham, Champions League 2019-2020: Juan Foyth (Tottenham)

Leicester va blinder Maddison

Une nouvelle fois brillant avec les Foxes, James Maddison (23 ans) pourrait prochainement parapher un nouveau bail jusqu'en 2024 avec Leicester, selon la BBC. Arrivé en 2018 en provenance de Norwich, le milieu de terrain verrait également son salaire doubler (le média anglais évoque une somme de 100 000 livres par semaine). Maddison était suivi par de nombreux cadors anglais ces derniers mois notamment Manchester United.

Notre avis : Une juste récompense pour Maddison, un signal fort envoyé aux potentiels prétendants intéressés par le joueur.

James Maddison

