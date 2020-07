Les 17 infos mercato qui vous ont échappé ce vendredi

TRANSFERTS - Coman plutôt que Sancho pour Manchester United, Todibo pisté par Rennes, Mandi cité à Liverpool ; tout est dans notre bulletin mercato de ce vendredi 24 juillet.

Rennes se serait positionné pour Jean-Clair Todibo

A la recherche d’un défenseur central, le Stade Rennais suivrait de près la situation de l’ancien Toulousain Jean-Clair Todibo. La piste Mohammed Salisu (Valladolid) se refroidissant, les Rouge et Noir pourraient prochainement passer à l’action pour le jeune défenseur français selon Mundo Deportivo. Les Barcelonais attendent pas moins de 25 millions d’euros pour leur joueur, prêté cet hiver à Schalke 04.

Notre avis : En ce début de mercato, et avec l’arrivée de Florian Maurice, Rennes ne manque pas d'idées. Et Todibo peut en être une bonne.

Prolonger Ansu Fati : l’autre priorité du FC Barcelone

Selon les informations de Sport, le Barça souhaite prolonger rapidement Ansu Fati, l'une des seules satisfactions de la saison catalane. Le quotidien explique notamment que les Blaugranas aimeraient faire passer sa clause libératoire à 300 millions d'euros, en plus de revaloriser son salaire. Sous contrat jusqu’en 2022, Fati a déjà fait l’objet de nombreuses sollicitations un peu partout en Europe et attend un signe de son club formateur.

Notre avis : Fati représente l’avenir du Barça. Messi ne sera pas éternel et le Barça a tout intérêt à blinder le natif de Guinée-Bissau.

L’OM fixe le tarif pour Maxime Lopez

Dans son édition du jour, le quotidien La Colina de Nervion, proche du FC Séville, toujours bien informé sur les affaires du club andalou, évoque la piste menant à Maxime Lopez, le milieu de l’OM. Le média espagnol parle d’une proposition entre 8 et 10 millions d'euros faite aux Phocéens. Néanmoins, le club olympien réclamerait 12 millions d’euros pour son Minot. De son côté, Lopez serait d'ores et déjà tombé d'accord avec Séville et n’attend qu’un accord entre les deux camps.

Notre avis : L’OM n’est pas trop gourmand. Séville veut Lopez depuis longtemps et le milieu de terrain est très intéressé par le projet andalou. Les deux clubs vont finir par trouver un terrain d’entente.

Maxime Lopez Crédit: Getty Images

Berchiche, un avenir à Barcelone ?

Depuis son départ du PSG, en 2018, Yuri Berchiche (30 ans) rayonne sur le flanc gauche de l’Athletic Bilbao. Auteur de plusieurs performances remarquées, le Basque a tapé dans l’oeil des dirigeants barcelonais selon Mundo Deportivo. Seul hic pour les Blaugranas : la clause libératoire du joueur, fixée à 100 millions d’euros par les pensionnaires de San Mamés. Une somme que le Barça n’est pas disposée à payer et que l’Athletic ne veut pas négocier.

Notre avis : Alba est certes moins friand que par le passé, mais dépenser une fortune sur un trentenaire, aussi performant soit-il, n'aurait pas de sens. D’autant plus que le Barça possède en Firpo, un joueur très prometteur à développer.

Yuri Berchiche of Athletic Bilbao celebrates scoring his team's goal during the Copa del Rey Semi Final second leg match between Granada CF and Athletic Crédit: Getty Images

Wolf, un soldat de Kovač dans la Principauté ?

Monaco a décidé de se tourner vers l’Allemagne pour son mercato. Et l’arrivée de Niko Kovač n’y est pas étrangère. Selon les informations de BILD, le technicien croate souhaiterait s’attacher les services de Marius Wolf, l’ailier allemand de 25 ans. Prêté au Hertha cette saison, le natif de Coburg ne sera pas retenu par le BvB.

Notre avis : Kovač connaît bien le joueur pour l’avoir eu à l’Eintracht. S’il ne s’est pas imposé comme titulaire à Dortmund, Wolf a prouvé qu’il pouvait rendre de précieux services à un collectif.

Marius Wolf Crédit: Imago

Gimenez, enfin une piste défensive pour Chelsea !

Depuis le début du mercato, les Blues multiplient les intérêts et les tractations pour des joueurs à vocation offensive (Werner, Ziyech et plus récemment Kai Havertz). Pourtant, c’est bien derrière que Chelsea doit regarder pour se renforcer. Selon The Telegraph, le club de Frank Lampard, treizième défense de Premier League, piste José Gimenez, auteur d’une excellente saison avec l’Atlético de Madrid.

Notre avis : Gimenez sort d’une grosse saison à l’Atlético. Il ne sera pas donné, mais Chelsea a tout intérêt à sortir les billets pour s’offrir ses services. Un renfort vital pour renforcer une défense pas vraiment rassurante.

José Giménez face à Alaves. Crédit: Getty Images

Coman, bien plus qu’une piste de repli pour Manchester United

Alors que la priorité numéro un s’appelle toujours Jadon Sancho, Manchester United serait en pourparlers avec Kingsley Coman, selon les informations de The Athletic. Quelque peu fragilisé par la récente arrivée de Leroy Sané au Bayern, l’ancien Parisien pourrait être tenté par le challenge mancunien, qui réfléchit à des alternatives en cas d’échec dans les négociations pour le prodige du Borussia Dortmund.

Notre avis : Plus abordable que Sancho, Coman serait une très belle option pour Solskjaer. Et que dire d’une potentielle association avec Martial, Greenwood, Pogba, Fernandes et consorts...

Dzeko, plan B de l’AC Milan ?

Si nous vous parlions hier d’une volonté de prolonger Ibrahimovic de la part des rossoneri, le club lombard étudierait d’autres pistes en attaque. Selon La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko serait dans le viseur du club italien. Agé de 34 ans, le Bosnien a signé 15 buts en 33 matches de Serie A cette saison. Il est sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Dzeko est une valeur sûre de la Serie A et la garantie d’une quinzaine de buts par saison. Mais comme pour Ibra', Milan doit amorcer un nouveau virage avec de la jeunesse.

Cavani à Benfica, une piste à oublier

El Matador ne débarquera pas au Portugal. Intéressé par les services de ce dernier, Benfica a décidé d’abandonner la piste selon les informations de Record. En effet, le média portugais révèle que les émoluments touchés par l’attaquant uruguayen étaient trop importants pour envisager une potentielle signature.

Notre avis : Le salaire de l’Uruguayen a effrayé les Lisboètes qui ne peuvent pas se permettre des dépenses colossales en ces temps de crise. Courtisé, Cavani devrait trouver facilement un point de chute.

Après sept ans passés au PSG, Edinson Cavani s'apprête à quitter la Ligue 1. Crédit: Getty Images

Milinkovic-Savic se sent bien à la Lazio

Taulier de la Lazio depuis son arrivée en 2015, Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) ne semble pas pressé de quitter la ville éternelle. Interrogé par Sky Italia, le milieu de terrain serbe, convoité par Paris, MU ou encore le Real, a déclaré qu'il se sentait bien dans la ville éternelle. "Si je vais jouer la Ligue des champions avec la Lazio ? L'objectif est toujours celui du premier jour, nous l'avons enfin atteint cette saison. Mon futur ? Je vais bien ici, j'ai ma tête ici, un contrat pour de nombreuses années et donc ... je suis là."

Notre avis : S’il se sent bien à Rome, SMS pourrait néanmoins tenter un nouveau challenge. Bien que la Lazio soit attachée à son joueur, elle ne “cracherait” pas sur un joli chèque pour le milieu serbe.

Benrahma, la Premier League lui fait les yeux doux

Après Chelsea il y a quelques jours, c’est un autre club de Premier League qui s’intéresse à Saïd Benrahma. Selon le Daily Mirror, l’ancien joueur de l’OGC Nice serait sur les tablettes de David Moyes, le coach de West Ham. L’ancien technicien de MU souhaiterait en faire son chef d’orchestre offensif.

Excellent cette saison avec 17 buts et 8 passes décisives en championnat, Benrahma ne devrait pas poursuivre l’aventure du côté de Brentford. A moins que le club de la banlieue de Londres ne sorte vainqueur des playoffs de Championship.

Notre avis : Un nouveau joueur que la Ligue des Talents n’a pas su conserver. Révélation de Championship, Benrahma serait une belle plus-value pour beaucoup d’écuries de Premier League dont West Ham.

Saïd Benrahma Crédit: Getty Images

Eduardo Quaresma, encore un joueur du Sporting suivi par Manchester United !

Un de plus ! Décidément très friand des joueurs du Sporting Portugal, Manchester United se pencherait sur le défenseur Eduardo Quaresma (18 ans) selon les informations de goal.com. Chelsea, Liverpool, la Juve, l'Inter, l'Atlético et l'AC Milan (qui a fait une offre de 4,5 millions d'euros + Diego Laxalt en mai dernier) suivent également le joueur, apparu à huit reprises depuis le retour du championnat en juin.

Notre avis : Solide depuis la reprise, le défenseur portugais ne sera pas bradé. MU doit agir rapidement pour ne pas sortir un gros chèque.

Eduardo Quaresma, Sporting Lisboa Crédit: Getty Images

Lovren en route pour le Zenit

Une page se tourne chez les Reds. Après Adam Lallana, c’est un autre “ancien” de Liverpool qui fait ses valises. Arrivé en 2014 dans le nord de l’Angleterre, Dejan Lovren (31 ans) devrait s’engager avec le Zenit selon le sérieux The Times. Le champion de Russie dépenserait 12 millions d’euros pour s’offrir les services du Croate, vice-champion du monde en 2018.

Notre avis : Quatrième défenseur derrière Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Joël Matip, Dejan Lovren n’avait d’autre issue que de s’en aller de Liverpool, qui cherche d’ailleurs un défenseur central de renom.

Dejan Lovren Crédit: Getty Images

Indésirable à Monaco, Jemerson pourrait rebondir au Sporting

Pièce maîtresse de la défense championne de France en 2017, Jemerson (27 ans) est poussé vers la sortie par l'ASM. Pisté par l'Olympiakos, le Lokomotiv Moscou ou encore Trabzonspor, le défenseur brésilien serait maintenant sur les tablettes du Sporting selon Record. Les Lisboètes pourraient prochainement passer à l'action.

Notre avis : Jemerson est sur courant alternatif, voire à la peine depuis plusieurs mois. Un départ pour se relancer est la meilleure solution.

Mandi, direction la Premier League… et Liverpool ?

Encore une fois très solide dans la défense du Real Betis, Aissa Mandi (28 ans) susciterait de nombreuses convoitises. Si Lyon a manifesté son intérêt pour l’ancien Rémois, Newcastle et même Liverpool garderaient un oeil sur l’international algérien selon Estadio Deportivo. Mandi n’a plus qu’un an de contrat avec les Verdiblancos, qui ne retiendront pas leur défenseur.

Notre avis : Aissa Mandi est un excellent joueur, mais Liverpool semble vouloir récupérer un défenseur XXL pour l’associer à Van Dijk. Un départ vers Lyon ou Newcastle et son nouveau projet semble plus plausible pour l’ancien Rémois.

Taulier de Fribourg, Robin Koch ne manque pas de courtisans

A 24 ans, Robin Koch s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de Bundesliga cette saison. Et n’a pas manqué de taper dans l’oeil de quelques écuries européennes selon kicker. Si Leipzig s'est manifesté cet hiver, Tottenham, l'AC Milan et surtout Benfica suivent l'évolution de la situation du natif de Kaiserslautern et pourraient prochainement passer à l’action.

Notre avis : Une belle affaire à saisir. Koch n’a plus qu’un an de contrat et Fribourg ne devrait pas être trop gourmand.

Robin Koch (SC Freiburg) Crédit: Getty Images

Gonalons va définitivement poser ses valises à Grenade

Prêté cette saison par la Roma, Maxime Gonalons (31 ans) a convaincu les dirigeants de Grenade de miser sur lui sur la durée. Les Andalous ont en effet décidé de lever l’option d’achat du milieu de terrain français selon L’Equipe. Malgré des soucis musculaires qui l’ont privé de la fin de saison, l’ancien lyonnais devrait donc prochainement s’engager pour trois ans avec El Grana.

Notre avis : À Grenade, Gonalons a trouvé un endroit où il s’épanouit, après des mois de galère. Auteur d’une belle saison, il va goûter l’Europe et sera l’un des fers de lance des Andalous.

Maxime Gonalons sous les couleurs de Grenade Crédit: Getty Images

