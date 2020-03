Les championnats européens sont suspendus mais cela n'empêche pas les clubs de programmer leur prochaine saison. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid veut conserver Alphonse Areola la saison prochaine, en tant que doublure de Thibaut Courtois. Le gardien de but qui appartient toujours au PSG (ndlr : il est sous contrat jusqu'en 2023) a joué trois matches de Liga, trois rencontres de Ligue des champions et est apparu à trois reprises en Coupe du roi cette saison.

D'après AS, le gardien de but champion du monde a convaincu Zinédine Zidane de le conserver la saison prochaine dans son effectif. Surtout que le technicien français ne voit pas de progression chez le portier ukrainien Andriy Lunin, prêté successivement à Valladolid puis au Real Oviedo (ndlr : depuis le 15 janvier dernier). De plus, depuis l'arrivée d'Alphonse Areola au Real Madrid, Thibaut Courtois n'a jamais été aussi performant avec les Merengue.

Un départ qui pourrait faire les affaires du PSG ?

Par ailleurs, si Alphonse Areola venait à poursuivre son aventure avec le Real Madrid, ce transfert pourrait faire les affaires du PSG. Le quotidien espagnol explique que le club de la capitale envisage de faire venir Gianluigi Donnarumma dès la saison prochaine. Le Milan AC souhaiterait conserver son gardien de but de 21 ans mais son agent Mino Raiola souhaiterait que le jeune portier gagne plus que ses six millions d'euros nets annuels actuels. Une situation dont pourrait profiter le PSG.