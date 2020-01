Mbappé intéressé par le Real Madrid ?

Selon As, qui en fait même sa Une du jour, Kylian Mbappé regarderait du côté du Real Madrid. Son avocat lui aurait même conseillé de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain.

Notre avis : Kylian Mbappé devrait faire parler de lui dans la rubrique mercato, mais plutôt dans celle de l’été prochain.

L'Atlético optimiste pour Cavani

Bien malin celui qui devinera l'épilogue du feuilleton Cavani. Pour l'heure, une chose est certaine : l'attaquant uruguayen veut quitter le PSG dès ce mois de janvier. L'Atlético de Madrid, en pole position pour le récupérer, est en tout cas "optimiste" pour y parvenir d'ici la fin du mercato hivernal selon la Cadena Cope. Au total, l'opération pourrait coûter 80 millions d'euros (transfert + salaire) au club madrilène. Le Matador pourrait toucher 14 millions d'euros par an en signant à l'Atlético. Et du côté de la Premier League ? Selon The Telegraph, Manchester United hésite encore à accélérer dans ce dossier, notamment en raison de l'âge du joueur et de son état de forme.

Notre avis : Un dossier qui n’en finit plus et qui pourrait nous emmener jusqu’au dernier jour du mercato.

Vidéo - Comment l'arrivée d'Haaland à Dortmund pourrait faciliter... le départ de Cavani à l'Atlético 02:30

L'OL annonce Kadewere (officiel)

Via Twitter ce vendredi, le club de l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée "de l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, en provenance du Havre FC, pour un montant de 12 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un maximum de deux millions d'euros d'incentives ainsi qu'un intéressement de 15% sur une plus-value future." Le joueur reste en prêt au Havre jusqu’à la fin de la saison.

Notre avis : Un joueur qui a toutes ses chances de prouver à l'OL ce qu’il vaut vraiment, à l’issue de son prêt.

Garcia confirme pour Tousart

En conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué le dossier Lucas Tousart : "C'est une très bonne nouvelle de conserver Lucas Tousart. Il devrait être prêté chez nous sur la deuxième partie de saison."

Notre avis : Même s’il n’y a toujours pas d’officialisation, cela semble donc être bel et bien acté.

Gouiri bientôt prêté ?

Toujours en conférence de presse, Rudi Garcia ne s'est pas montré contre un prêt d'Amine Gouiri : "J'ai discuté avec Amine Gouiri. Je l'ai trouvé un peu en-dessous à mon arrivée. Il a changé depuis son entrée face au Zenit. Il doit revenir à son meilleur niveau. Il a besoin de jouer. Je pense qu'il faudrait le prêter." L'entraîneur de l'OL a toutefois été catégorique : "Il est hors de question de vendre Amine."

Notre avis : Une possible nouvelle de ce genre avant la fin du mercato n’est pas à exclure.

Monaco sur les traces de Mertens

L'AS Monaco tente le gros coup. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club du Rocher songerait très sérieusement à recruter Dries Mertens en vue de la saison prochaine. En fin de contrat avec le Napoli, l'international belge se serait vu soumettre une offre de contrat avec un salaire de 5 millions d'euros + bonus. Récemment, Sky Italia annonçait que l'attaquant avait entamé des discussions avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation après une longue période de froid.

Notre avis : Pas sûr que Naples accepte de s’en séparer, vu le contexte actuel au sein du club.

Dries Mertens vom SSC NeapelGetty Images

Benzema vers une prolongation au Real ?

Selon les informations de RMC Sport, Karim Benzema a officieusement acté sa prolongation au Real Madrid jusqu'en 2022. L'officialisation pourrait tomber en fin de saison.

Notre avis : Une future annonce qui serait tout ce qu’il y a de plus logique.

Le Barça se penche sur Giroud

Déjà évoqué en milieu de semaine, l'intérêt du Barça pour Olivier Giroud se précise. Selon les informations du quotidien catalan Sport, l'international français a le profil recherché par les dirigeants blaugrana, toujours en quête du remplaçant de Luis Suarez, blessé. De plus, les autres pistes seraient considérées comme trop onéreuses. Au fil du temps, le champion du monde remonterait dans la liste des attaquants visés par le club catalan.

Notre avis : Chacun y trouverait certainement son compte.

Vidéo - "Le problème avec Giroud, c'est qu'on est très loin de l'ADN du Barça" 03:31

Accord Inter-Tottenham pour Eriksen

Selon Sky Italy, un accord serait intervenu entre l'Inter Milan et Tottenham pour Christian Eriksen. Le joueur serait même attendu en Italie en début de semaine.

Notre avis : Un (long) dossier qui devrait donc enfin se terminer…

Liverpool garde un œil sur Isco

Selon Calciomercato, Liverpool aurait un oeil attentif sur Isco. Le pensionnaire du Real Madrid serait également sur les tablettes de la Juventus Turin. Les Reds auraient été régulièrement liés au milieu de terrain offensif dans ce mercato hivernal.

Notre avis : Une piste intéressante mais le Madrilène n’arriverait certainement pas dans la peau d’un futur titulaire.

Isco celebra su gol en el Valencia-Real MadridGetty Images

Deux nouvelles pistes pour Manchester United

Selon Sky Sports, alors que Manchester United chercherait à se faire prêter un attaquant, deux nouvelles pistes auraient été activées. Il s'agirait d'Odion Ighalo, qui a encore deux ans de contrat avec le Shanghai Shenhua, et d'Islam Slimani, prêté par Leicester City à Monaco. Les Red Devils ne se limiteraient donc pas seulement à l'Europe pour tenter de trouver un remplaçant à Marcus Rashford, blessé.

Notre avis : A chaque jour une nouvelle piste en attaque pour Manchester United, mais rien de bien concret, au final.

Danny Rose sur le départ ?

Selon Sky Sports, l'arrière gauche Danny Rose (29 ans) pourrait quitter Tottenham avant la fin du mercato hivernal. En Premier League, Bournemouth, Newcastle et Watford seraient tous intéressés, mais sous la forme d'un prêt. Toutefois, Tottenham préfèrerait une vente ou un prêt de six mois avec obligation d'achat. A noter que Bournemouth aurait déjà demandé un accord pour le joueur.

Notre avis : Difficile d’imaginer Tottenham le laisser partir sans l’avoir au préalable remplacé.

Jose Mourinho and Danny Rose on the training groundGetty Images

Leipzig s'offre Dani Olmo pour 20 millions d'euros

Le RB Leipzig, leader du championnat d'Allemagne, a recruté l'attaquant champion d'Europe espoirs espagnol Dani Olmo (Dinamo Zagreb) pour 20 millions d'euros, rapporte vendredi l'agence SID, filiale sportive de l'AFP. Le joueur de 21 ans, issu du réputé centre de formation "La Masia" de Barcelone, était attendu à Leipzig pour les examens médicaux. Il compte à ce jour une sélection en équipe A d'Espagne. Ce vendredi après-midi, Dani Olmo a justement été filmé à Leipzig, se rendant à la fameuse visite médicale. L'officialisation de son transfert devrait intervenir d'ici les prochaines heures.

Notre avis : Un très beau coup de la part de Leipzig, si cela était amené à se concrétiser.

Mbia change de club (officiel)

Via son site internet, le club de Shanghai Shenhua a annoncé l'arrivée de Stéphane Mbia (33 ans), qui quitte donc le Wuhan Zall.

Notre avis : Une fin de carrière décidément bien atypique pour le joueur.