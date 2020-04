Le renfort du PSG au poste d'arrière gauche pourrait bien s'appeler Alex Telles. C'est du moins ce que le média brésilien GauchaZH avance ce dimanche. D'après ses informations, les dirigeants parisiens auraient considérablement avancé dans les négociations avec ceux du FC Porto pour le transfert du joueur de 27 ans. Si bien qu'un accord serait tout proche d'être conclu sur la base d'une indemnité située entre 20 et 25 millions d'euros d'après GauchaZH.

Ce ne serait pas le scénario attendu. Au début du mois, Paris United indiquait qu'Alex Telles était beaucoup plus proche de Chelsea que du PSG. Son agent n'est autre que Pini Zahavi, l'un des grands artisans du transfert de Neymar à Paris. Paris United expliquait que l'Israélien avait déjà entamé des discussions avec les Blues et qu'un transfert semblait en bonne voie vers le club londonien. Et précisait que cette destination plaisait beaucoup au joueur.

21 buts et 52 passes décisives

GauchaZH a des informations différentes. Si le portail brésilien est plutôt méconnu en France, il n'en reste pas moins spécialisé dans l'actualité générale de Porto Alegre. Et notamment du Gremio, le club au sein duquel Alex Telles s'était révélé avant d'être transféré en Europe. Il explique ainsi que le Gremio doit recevoir un pourcentage sur ce transfert, tout comme la Juventude, club formateur du joueur. Le média brésilien ne mentionne Chelsea à aucun moment et affirme que le PSG a quasiment bouclé le dossier. Difficile cependant d'imaginer un dénouement aussi rapide.

S'il semble acquis qu'Alex Telles, qui n'a plus qu'un an de contrat, va quitter Porto pour un montant inférieur à sa clause libératoire (40 millions d'euros), les prétendants ne manquent pas pour un joueur qui a compilé 21 buts et 52 passes décisives en quatre saisons avec les Dragons. Outre Chelsea, le Barça et l'Atlético seraient aussi sur les rangs. Et Paris a d'autres cibles en tête pour compenser un éventuel départ de Layvin Kurzawa, en fin de contrat, et apporter de la concurrence à Juan Bernat. Celle menant à Alex Sandro (Juventus) serait également étudiée.