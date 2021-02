Kingsley Coman a profité d’un entretien accordé à l’émission Téléfoot pour évoquer son avenir. Et l’international français a été clair : un départ du Bayern Munich n’est pas à l’ordre du jour. "Je me suis posé des questions cet été, mais la situation actuelle est différente, a-t-il raconté. Je m’entends très bien avec le coach. Il me reste deux ans de contrat, et tout est en ordre pour que je reste."