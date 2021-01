Ce n'est un secret pour personne, encore moins depuis que Nico Kovac l'a quelque peu officialisé en conférence de presse vendredi : Youssef Aït Bennasser a un bon de sortie. Le milieu de terrain n'entre pas dans les plans de l'entraîneur monégasque. Et même si le contrat du milieu de terrain prend fin dans six mois, il est libre de partir gratuitement dès cet hiver. L'AS Monaco a besoin de libérer de la masse salariale.

Alors, Aït Bennasser cherche un point chute. Et à 24 ans, le Marocain a encore de l'ambition, et veut rebondir dans un club évoluant dans l'un des "cinq grands championnats". Selon nos informations, le joueur a déjà refusé deux offres de Turquie. C'est en Italie qu'Aït Bennasser a la plus grosse cote. Mais le milieu de terrain ne veut pas précipiter son départ et cherche le challenge idéal pour la suite. Il a récemment deux offres provenant d'Italie : une de Crotone, lanterne rouge en Serie A, et une de Monza, pensionnaire de Serie B et club où évolue Mario Balotelli. Si Aït Bennasser ne trouve pas son bonheur cet hiver, il patientera jusqu'à la fin de son contrat avant de chercher à nouveau l'été prochain.