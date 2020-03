40. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Pourquoi il va animer l’été ? C’est l’une des attractions de la Bundesliga. Du haut de ses 20 ans, Kai Havertz illumine les pelouses allemandes sous la tunique du Bayer Leverkusen. Un maillot que le milieu de terrain offensif ne devrait plus porter la saison prochaine. Suivi de près par les plus grands clubs européens, l’international allemand est sans doute à la recherche d’un nouveau challenge plus excitant pour parfaire sa progression. Mais il peut rapporter gros à son club formateur, et Leverkusen compte bien faire grimper les enchères pour sa pépite. Havertz, auteur de 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, vaut déjà près de 90 millions d’euros…

Qui s’intéresse à lui ? C’est presque une habitude : dès qu’un jeune joueur brille en Bundesliga, le Bayern Munich s’intéresse à lui. C’est le cas avec Kai Havertz que le club bavarois suit depuis près de deux ans maintenant. La pépite allemande était même proche de signer à Munich l’été dernier. Mais la presse allemande l’affirme : le Bayern va revenir à la charge et faire d’Havertz sa priorité pour le mercato estival. Reste à savoir si les Bavarois s’aligneront sur les demandes de Leverkusen…

Sa valeur estimée : 90 millions d’euros

Kai HavertzGetty Images

39. Philippe Coutinho (FC Barcelone)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que son prêt payant au Bayern prend fin et que le Bayern n’a pas l’air chaud pour cracher les 120 millions d’euros nécessaires pour faire jouer l’option d’achat. Pourtant, le Brésilien a retrouvé des couleurs en Bavière et est redevenu très attractif sur le marché (8 buts et 6 passes). Le Barça ayant une nécessité urgente de débloquer des fonds, Coutinho est le premier sur la liste et peut être bradé par le géant barcelonais. Et un meneur de ce calibre avec une telle expérience, ça ne court pas les rues.

Qui s’intéresse à lui ? Tous les géants à même de se payer son salaire. Aux dernières nouvelles, Chelsea est venu se renseigner sur un possible prêt même si cela ne collerait pas avec sa nouvelle politique de jeunes. Manchester United et Liverpool le gardent aussi à l’œil, preuve que sa cote est intacte de l’autre côté de la Manche. Mais ce n’est pas tout : de l’Inter au PSG, le Brésilien peut encore servir de monnaie d’échange dans le cadre d’un superdeal pour des joueurs intéressant le Barça (Lautaro ou Neymar).

Sa valeur estimée : 70 millions d'euros

Vidéo - Griezmann patine, eux n’y sont pas arrivés : alors, c’est quoi le problème avec Messi ? 08:14

38. Victor Osimhen (Lille)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que c’est un buteur et que ce sont souvent eux qui affolent le marché. Parce qu’il n’a qu’il n’a que 21 ans mais possède déjà les germes d’un top player. Parce qu’il a réussi à performer dès ses premiers pas en Ligue 1 et a même ouvert son compteur en Ligue des champions malgré la campagne compliquée des Dogues. Osimhen est surtout encore dans un club tremplin qui ne pourra le retenir trop longtemps. Le modèle économique lillois est ainsi fait qu’une très belle offre sera difficile à refuser pour Gérard Lopez. Dès lors, si un géant vient toquer à la porte, le LOSC pourrait se résoudre à céder son serial buteur.

Qui s’intéresse à lui ? L’Angleterre l’a regardé d’un œil intéressé l’hiver dernier. Chelsea espérait l’associer à Tammy Abraham, Liverpool le voyait en possible suppléant de Firmino tandis que Mourinho espérait négocier avec son ami Luis Campos pour arracher le Nigérian. A moins que Barça, qui l’avait inclus dans une liste élargie à l’hiver, ne se laisse tenter…

Sa valeur estimée : 50 millions d'euros

Vidéo - Et maintenant Osimhen, le dernier d'une liste folle des coups de maître de Campos 01:54

37. Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Pourquoi il va animer l’été ? A priori, Corentin Tolisso n’avait rien à faire dans ce top 50. A priori seulement. Parce que le départ de Niko Kovac a chamboulé son destin. Titulaire jusqu’ici, le champion du monde, qui n’a débuté que trois matches en 2020, n’a plus la confiance de Hans-Dieter Flick et il doit se contenter de bout de match en bout de banc. Pas vraiment l’histoire dont il rêvait quand il a quitté Lyon à l’été 2017 pour rejoindre un des cinq plus grands clubs du monde. A 25 ans, Tolisso est un jeune homme plein d’ambition. Si Flick conserve les commandes à Munich, il lui faudra très vite changer d’air sous peine de voir sa cote s’effondrer et l’équipe de France s’éloigner. Soucieux de récupérer des liquidités cet été pour renforcer leur défense, les dirigeants bavarois comptent sur Tolisso pour leur rapporter de l’argent frais. Autant dire qu’un départ n’a jamais été autant d’actualité.

Qui s’intéresse à lui ? Le profil très polyvalent de Tolisso devrait attiser les convoitises. Deux clubs anglais, Arsenal et Manchester United, s’intéressent de près à son profil. Deuxième plus gros transfert de l’histoire du Bayern (41,5 millions d’euros), Tolisso va coûter cher même si sa saison quasi blanche l’an dernier et ses difficultés actuelles ont forcément fait décliner sa valeur. Il lui faudra sans doute quitter la Bundesliga et l’Angleterre semble la destination la plus logique aujourd’hui pour l’ancien enfant de Tola-Vologe.

Sa valeur estimée : 35 millions d’euros

Corentin TolissoGetty Images

36. Samuel Umtiti (FC Barcelone)

Pourquoi il va animer l’été ? Big Sam a longtemps régné en maître sur la défense du Barça. Ses problèmes récurrents au genou et l’arrivée de Clément Lenglet lui ont coûté sa place de titulaire. Le déclassement fut aussi rapide que spectaculaire pour le champion du monde. Il faut dire que depuis la Coupe du monde en Russie, Umtiti a raté 181 jours de compétition officielle. Si l’arrivée de Quique Setién a redistribué les cartes et a fini par lui redonner du temps de jeu, la presse catalane est formelle : Umtiti est toujours sur la liste des transferts, ses interminables problèmes de santé ayant fini par lasser ses dirigeants. A 26 ans, et après quatre ans passés à Barcelone, il sera sans doute temps d’aller voir ailleurs même si le contrat le liant au Barça n’expire qu’en 2023. Reste un mystère qui entoure le désir du joueur. Jusqu’ici, il a toujours souhaité être fidèle au Barça. En sera-t-il de même après cette saison chaotique ?

Qui s’intéresse à lui ? Le champion du monde conserve une vraie cote sur le marché, même si de vraies interrogations entourent son physique. Manchester United, qui cherche depuis plusieurs années désormais quelques valeurs sûres en défense centrale, est un point de chute potentiel qui revient avec insistance. Arsenal, dans le même cas que les Red Devils a, lui aussi, un œil sur l’ancien Lyonnais qui pourrait retrouver à Londres son compère Alexandre Lacazette. Et avouons qu’une défense Saliba-Umtiti l’an prochain aurait une sacrée allure… si les deux hommes désertent l’infirmerie.

Sa valeur estimée : 45 millions d’euros

Vidéo - Du crack au crash et un cauchemar de 18 mois : Umtiti, la chute sans fin 05:54

35. Boubacar Kamara (Marseille)

Pourquoi il va animer l’été ? Pour deux raisons très simples : Marseille a besoin d’argent et Boubacar Kamara est son meilleur actif. Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, l’OM a besoin de trouver 60 millions d’euros. Problème, les stars de l’OM sont vieillissantes (Mandanda, Payet) et/ou grassement payés (Thauvin), ce qui fait assez nettement baisser leur attractivité sur le marché des transferts. Ce n’est pas le cas de Boubacar Kamara. Aussi habile en défense qu’au milieu de terrain, le Minot a explosé cette saison. A 20 ans, il a montré la maturité nécessaire pour briller dans un contexte explosif. S’il affirme vouloir connaître l’ivresse de la Ligue des champions dans son club formateur, il n’est pas certain que ses dirigeants soient sur la même ligne. Kamara est un trésor, l’OM a besoin d’argent. L’issue de son été fait, aujourd’hui, peu de doute.

Qui s’intéresse à lui ? Marseille a toujours du mal à valoriser ses joueurs sur le marché. Mais les performances de Kamara restent ses meilleurs arguments. La Juventus Turin est déjà venue aux renseignements. Elle qui cherche à rajeunir sa défense à l’image de l’arrivée de De Ligt la saison dernière. L’arrivée de Paul Aldridge dans les hautes sphères olympiennes devrait permettre d’ouvrir à Kamara un marché anglais. La Premier League, qui raffole des jeunes talents de Ligue 1, ne devrait pas être bien difficile à convaincre.

Sa valeur estimée : 40 millions d’euros

Vidéo - "Le gros problème de l'OM : il ne sait pas vendre ses joueurs à une exception près" 02:49

34. Donyell Malen (PSV)

Pourquoi il va animer l’été ? La Ligue 1 et le championnat néerlandais ont deux points communs : une densité rare de jeunes joueurs talentueux et une incapacité chronique à les retenir. Cet été, Donyell Malen ne va pas échapper à la règle. Fantastique attaquant du PSV Eindhoven, il a démarré la saison en trombe en compilant 17 buts en 25 matches. Et si une blessure l’a stoppé net dans son élan au mois de décembre, il en faudra beaucoup plus pour refroidir les grosses écuries d’Europe. A 21 ans, l’international néerlandais, qui a déjà connu l’exil à Arsenal avant de revenir dans son pays, va marcher dans les pas des Memphis Depay, Arjen Robben Ibrahim Affelay et éclabousser l’Europe de son talent. Le PSV a blindé son contrat jusqu’en 2024 : cela ne signifie pas qu’il le gardera plus longtemps mais simplement qu’il coûtera plus cher… Et comptons sur son agent, un certain Mino Raiola, pour savoir parfaitement vendre son petit bijou.

Qui s’intéresse à lui ? Son ancien club, Arsenal, qui l’a laissé partir en 2017 et s’en mord les doigts trois ans plus tard. Mais pour remplacer un Pierre-Emerick Aubameyang, qui commence sérieusement à s’impatienter du côté de Londres, les Gunners ont ciblé Malen. L’AC Milan devrait aussi perdre son avant-centre (Zlatan Ibrahimovic) cet été. Malen est dans les plans des Lombards. Mais son prix pourrait dissuader un club dont les finances restent fragiles. Le prix de Malen colle davantage aux bourses des clubs anglais.

Sa valeur estimée : 40 millions d’euros

Donyell MalenGetty Images

33. Milan Skriniar (Inter)

Pourquoi il va animer l’été ? Milan Skriniar est la nouvelle sensation européenne au poste de défenseur central. Si l’Inter Milan signe une saison aussi excitante, elle le doit autant à son duo Lautaro Martinez – Romelu Lukaku qu’à son coriace défenseur slovaque. Référence dans les duels, le rugueux Milanais a toute l’Europe à ses pieds, dont les plus riches clubs anglais. Une cour de courtisans qui laisse peu de place au doute. L’Inter aura beaucoup de mal à garder celui dont la cote a complètement explosé cette saison. A 25 ans, et après trois saisons réussies en Lombardie, le charismatique Skriniar a sans doute fait le tour de la question. L’heure est venue, pour lui, de s’installer dans une des plus grandes écuries d’Europe.

Qui s’intéresse à lui ? Pep Guardiola. Et quand Pep Guardiola s’intéresse à vous, difficile de lui résister. Reste une vraie interrogation : le technicien espagnol va-t-il poursuivre l’aventure à Manchester City ? Si tel est le cas, Skriniar devrait renforcer une défense centrale des Citizens fragilisée par les blessures et les méformes. Le Real Madrid suit également d’un œil attentif le dossier, alors que Sergio Ramos avance en âge. Le FC Barcelone aurait déjà proposé une grosse somme d’argent plus Arturo Vidal pour tenter de convaincre l’Inter. Autant dire que la lutte promet d’être féroce entre les plus grands clubs d’Europe.

Valeur estimée : 85 millions d’euros

32. Donny Van de Beek (Ajax Amsterdam)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que les recruteurs européens n’ont pas tous la mémoire courte, en atteste la signature d’Hakim Ziyech à Chelsea. Milieu au volume de jeu impressionnant, le Néerlandais n’a pas subi de décote malgré la saison en demi-teinte de l’Ajax. Son profil continue d’intéresser du monde et à, 22 ans, il dispose d’une sacrée marge de progression. Le club néerlandais ne s’opposera pas à son départ après l’avoir gardé l’été dernier malgré l’intérêt prononcé du Real.

Qui s’intéresse à lui ? Le Real Madrid est de loin le plus avancé dans le dossier. De sources espagnoles, ce serait quasiment fait. Mais les choses peuvent tourner très vite, surtout si Zinédine Zidane accentue son entreprise de séduction auprès de Paul Pogba. Auquel cas, Manchester United reste en embuscade. Comme toujours…

Sa valeur estimée : 55 millions d'euros

Vidéo - "Quel technicien et quel tacticien est Zidane ? Ça reste un mystère" 04:58

31. Riyad Mahrez (Manchester City)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que les derniers mois ont changé beaucoup de choses à City. Dans l’expectative après sa suspension de Coupe d’Europe pour deux ans (le club a fait appel), le club mancunien a soudainement vu ses joueurs devenir des cibles crédibles pour les autres géants d’Europe. Pas toujours convaincu par son utilisation au sein du champion d’Angleterre, l’Algérien aurait des idées en tête quant à son futur. Et rien ne garantit qu’il s’écrive à Manchester. Surtout que Pep Guardiola déteste conserver des joueurs contre leur gré.

Qui s’intéresse à lui ? Un nom est sorti récemment, mettant en branle la planète mercato : le PSG. Alors que Leonardo se prépare a perdre Neymar ou Mbappé cet été, le gaucher apparaît comme une alternative crédible. Mais sa cote en Angleterre reste immense. Tout comme en Espagne où le Real l’a souvent regardé d’un œil aguicheur ces dernières années.

Sa valeur estimée : 80 millions d’euros.

Dossier par Vincent BREGEVIN, Enzo GUERINI, Cyril MORIN, Martin MOSNIER et Louis PILLOT