Nous ne sommes qu'en février, mais l'un des feuilletons de l'été a déjà commencé ! Dans son édition du jour, le quotidien Marca affirme que le Real Madrid aimerait se positionner sur l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez. L'Argentin réalise une très belle saison du côté des "Nerazzurri" (16 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), et intéresse de plus en plus de cadors européens, dont le FC Barcelone.

Après le Barça, c'est donc le Real Madrid qui s'intéresse à l'attaquant. Les dirigeants madrilènes voient en Lautaro Martinez le successeur idéal de Karim Benzema, qui aura 33 ans en 2020. Le Real disposerait des moyens financiers nécessaires pour payer la clause libératoire du joueur, qui s'élèverait à 111 millions d'euros. Le média argentin Tyc Sports va plus loin et affirme que les madrilènes seraient prêts à offrir un contrat en or à l'attaquant, qui le dissuaderait de rejoindre d'autres clubs intéressés. La course à la signature s'annonce déjà palpitante.