Messi derrière Griezmann, Ronaldo 70e… Comment expliquer les bizarreries du classement du CIES ?

Lionel Messi in action for Barcelona

Lundi, le CIES a dévoilé son classement semestriel de la valeur des joueurs du Big-5 européen. Kylian Mbappé arrive numéro 1, avec une valeur d'environ 260 millions d'euros. D'autres classements semblent plus surprenants, comme Neymar, à la 37e place (82,7 millions d'euros) ou même...Cristiano Ronaldo et Lionel Messi respectivement 70e et 21e.

259,2 millions d'euros. C'est le prix auquel l'Observatoire du football CIES, estime Kylian Mbappé, faisant de lui le joueur le plus cher d'Europe, voire du monde. Depuis 2005, le CIES s'attache à estimer les valeurs des joueurs du Big-5 européen selon un algorithme. Mais il faut avouer que parfois, certaines estimations sont surprenantes. Dans le dernier classement dévoilé, la valeur de Marquinhos était plus élevée que celle de Neymar et même que celle de Ronaldo. Comment expliquer de tels résultats ?

Dans une note publiée en 2018, les scientifiques du CIES dévoilaient les critères pris en compte dans le calcul des valeurs des joueurs. Et il n'y a pas que les performances sportives seules qui doivent être considérées. L'inflation du marché, l'intérêt des clubs, la situation économique du club vendeur et acquéreur sont aussi des critères essentiels dans l'évaluation du prix d'un joueur de football.

Des critères extra-sportifs à prendre en compte

Ces derniers critères sont ceux que le CIES prend en premier en compte. C'est après avoir évalué ces critères extra-sportifs, que l'Observatoire du football se penche sur la valeur du joueur. Dans ce calcul, la durée du contrat, l'année du transfert, la nationalité, sont des facteurs qui rentrent en compte. L'algorithme utilisé par le CIES est confidentiel, difficile donc d'estimer quel facteur rentre plus ou moins en compte.

Comment expliquer qu'Antoine Griezmann soit devant Lionel Messi dans ce classement ? L'attaquant argentin est en fin de contrat en juin 2021, et même si Barcelone planche sur une prolongation, ce critère doit être pris en compte. Alors que l'international français est sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en juin 2024.

Et la 70e place de Ronaldo, estimé à “seulement” 62,8 millions d'euros ? Le Portugais, même s'il est toujours en grande forme, a déjà 35 ans et n'avait été acheté “que” 100 millions d'euros par la Juventus Turin. Deux critères à prendre en compte mais qui n'enlèvent rien au talent de l'attaquant.

Cristiano Ronaldo

