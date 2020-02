Le Barça est prévenu pour Willian José...

En quête d'un joker médical pour remplacer Ousmane Dembélé, le Barça pourrait rapidement tirer une croix sur la piste Willian José (28 ans). "S'ils mettent les 70 millions d'euros sur la table, alors tout va bien, il n'y a plus rien à dire (...) Il est notre joueur et il veut continuer à être notre joueur. Je ne sais pas pour combien de temps mais pour autant que je sache, il sera avec nous jusqu'à la fin de la saison", a ainsi confié Imanol Alguacil, son entraîneur à la Real Sociedad.

Notre avis : 70 millions, c'est trop pour le Barça. Du moins pour un joker médical.

Willian Jose, Real SociedadGetty Images

... et traîne pour la prolongation de Messi

Concernant le feuilleton de la prolongation de Lionel Messi, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour les supporters du Barça. En effet, selon Mundo Deportivo, les négociations sont actuellement au point mort. Jorge Messi, père et agent du sextuple Ballon d'Or, n'aurait pas encore prévu de déplacement à Barcelone dans cette optique... De quoi susciter l'inquiétude après les nombreuses rumeurs de la semaine dernière ?

Notre avis : Au final, on pense qu'il y aura un "happy end". Messi et le Barça vont prolonger leur histoire.

Vidéo - Et si Messi mettait les voiles après l'affaire Abidal ? 02:28

United a tenté Tolisso cet hiver

Corentin Tolisso se retrouve propulsé en plein coeur du mercato depuis mercredi. Selon Bild, le Bayern Munich souhaite en effet se séparer de l'international français l'été prochain. Mais au lendemain de cette nouvelle, Kicker, un autre média allemand, explique que le milieu de terrain aurait pu rejoindre Manchester United lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le club bavarois, qui estime ne pas disposer d’un effectif pléthorique, aurait refusé la proposition des Red Devils.

Notre avis : Le Bayern veut visiblement se séparer de Tolisso... mais uniquement lors du prochain mercato d'été. Simple partie remise avec United ?

Corentin Tolisso (FC Bayern)Getty Images

Salisu est courtisé

Très solide du côté du Real Valladolid, Mohammed Salisu est un joueur très courtisé. Selon les infomations du quotidien madrilène AS, le défenseur central ghanéen de 20 ans serait notamment dans le viseur du Real Madrid. Mais pas que, puisque l'Atlético Madrid, Manchester United et d'autres clubs anglais sont visiblement à l'affût. Salisu, sous contrat jusqu'en 2022 avec Valladolid, possède une clause libératoire de 12 millions d'euros.

Notre avis : Le montant de la clause est largement abordable. Il va donc falloir convaincre le joueur en priorité.

Aulas n'a "aucun objectif de vente"

Quelques heures avant OL-OM (1-0), mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas avait presenté le bilan financier de l'OL. A cette occasion, le président des Gones a assuré qu'aucun joueur "ne lui a demandé à partir l’été prochain". "On n’a pas l’obligation de vendre (...) Aucun ne m’a demandé à partir l’été prochain. On n’a pas encore d’objectif de vente (...) On a déjà atteint nos objectifs économiques. Avec la vente de Lucas Tousart, qui n’est pas inscrite dans les comptes, on a anticipé de manière très précise. Il faudra attendre de voir les offres, on en a déjà un certain nombre, on a résisté, en partie parmi les meilleurs", a assuré "JMA" lors d’une conférence téléphonique relayée par FootMercato.

Notre avis : L'OL est en bonne santé financière, c'est un fait. Mais sans Ligue des champions la saison prochaine, certains joueurs pourraient demander à partir.