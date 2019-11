Des portes de Liverpool au Betis, il y a un monde. Ce grand écart, Nabil Fekir l'a fait en un an. Il est passé d'un transfert avorté aux Reds lors du mercato d'été 2018 à une arrivée à Séville lors du suivant. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, l'international français a assumé l'aspect étonnant de ce choix de carrière : "Je peux comprendre que mon choix surprenne, alors que je viens de l'OL qui joue chaque saison la Coupe d'Europe."

Principal argument avancé : le "jeu porté vers l'avant, plus technique" que Fekir considère caractéristique de la Liga et adapté à ses qualités. Mais le milieu de terrain offensif de 26 ans n'a pas débarqué en Espagne avec la seule ambition de s'illustrer, individuellement, dans un environnement favorable. Il réfute l'idée d'un manque d'ambition collective : "On n'est pas au niveau de nos attentes (le Betis est 14e en championnat, après 12 matches, ndlr). J'aime bien relever des défis, même s'ils peuvent paraître un peu fous !"

Le couac de son faux-départ à Liverpool en 2018 restera-t-il un tournant négatif dans sa carrière ? Il ne veut pas y penser : "C'est de l'histoire ancienne." Et reste énigmatique au sujet des raisons de ce retournement de situation. Est-ce plutôt une blessure à un genou ou des interférences provoquées par ses proches – comme avancé par Jean-Pierre Bernès, son agent de l'époque, dans un entretien accordé à Canal+ – qui ont fait capoter l'affaire ? "Je sais que ce n'est pas à cause de mon entourage, je sais ce qu'il s'est passé…" s'est contenté de répondre Fekir, ce dimanche sur TF1.

Vidéo - Pas d’agent, pas de marché, comment Fekir a atterri au Betis : Hutteau décrypte 03:35

Un retour à l'OL ? "Pourquoi pas..."

Auteur de trois buts en Liga, dont celui de la victoire mercredi face au Celta, Nabil Fekir est convaincu que le meilleur est à venir pour lui en équipe de France. Le champion du monde 2018 ne parvient pas à s'y imposer comme un cadre, mais il estime qu'il n'en a eu que trop rarement l'opportunité : "Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'exprimer en Bleus. Seulement des bouts de matches… et je ne suis pas le meilleur quand j'entre en jeu."

Devenir un joueur majeur en sélection passera-t-il par un rétropédalage et un retour à l'OL ? Fekir ne l'exclut pas. "J'étais un jeune du centre de formation qui a fait son trou dans l'un des plus grands clubs français, mon club de cœur (…) Aulas a beaucoup fait pour moi", s'est d'abord remémoré l'ancien capitaine des Gones, à l'évocation du club rhodanien. Avant de préciser, quant à un potentiel retour : "C'est dans un coin de ma tête… pourquoi pas revenir plus tard ?" Ce serait un choix surprenant. Pas son premier.