Pour Matthaus, Neuer ne jouera pas au Bayern la saison prochaine

"Je ne pense pas qu'il jouera encore à Munich la saison prochaine". Cette phrase signée Lothar Matthaus a fait l'effet d'une bombe en Bundesliga. Dans une interview accordée à Sky Deutschland, le champion du monde 1990 et légende du Bayern Munich, a émis des doutes sur l'avenir de Manuel Neuer en Bavière.

Sous contrat jusqu'en 2021 avec le champion d'Allemagne, le gardien de but de 34 ans aimerait prolonger son contrat de cinq saisons supplémentaires. Une extension que le club bavarois n'est pas prêt à lui offrir. Selon la presse anglaise, Chelsea pourrait profiter de ce bras de fer entre Neuer et le Bayern.

Notre avis : En signant Alexander Nubel, le gardien de but de Schalke 04, le Bayern Munich a mis la pression à Manuel Neuer. Une pression qui pourrait se retourner contre le champion d'Allemagne...

Les poids lourds européens visent Tolisso

Selon les informations de Foot Mercato, Corentin Tolisso ne manque pas de courtisans pour le prochain mercato. L'ancien Lyonnais, qui a seulement pris part à treize matches de Bundesliga cette saison, serait suivi par la Juventus, l’Atletico Madrid, Arsenal, Naples et Manchester United. De son côté, le joueur munichois ne serait pas opposé à un départ.

Notre avis : Après avoir dépensé près de 40 millions d'euros pour s'offrir le Français de 25 ans en 2017, le Bayern Munich voudra retomber sur ses pieds et ne le cédera pas pour une somme inférieure.

Chelsea avance doucement mais sûrement sur Coutinho

Après une saison plutôt satisfaisante au Bayern Munich (ndlr : 9 buts, 8 passes décisives), Philippe Coutinho, 27 ans, ne devrait pas prolonger l'aventure en Bavière. Selon les informations du quotidien Sport, le Barça négocierait activement avec Chelsea pour le prêt du meneur de jeu brésilien la saison prochaine. Les deux clubs seraient même proches d'un accord. Dans ce dossier, Barcelone devrait inclure une option d'achat et Chelsea pourrait prendre en charge le salaire du joueur.

Notre avis : Dans le contexte économique actuel, ce deal serait une excellente opération pour le FC Barcelone.

... Mais aussi pour prolonger Rüdiger

Actuellement sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, Antonio Rüdiger serait proche de prolonger son bail avec les Blues, selon les informations de Sky Sports. Le média britannique indique que le club londonien serait disposé à offrir trois saisons supplémentaires, plus une en option, à son défenseur allemand de 27 ans.

Notre avis : Malgré une blessure à l'aine qui l'a tenu éloigné des terrains de septembre à décembre, cette prolongation serait une belle récompense pour l'ex-joueur de Stuttgart arrivé à Chelsea en 2017.

Comment choisir son club ? Les révélations d'Haaland...

Dans un entretien accordé à Eurosport Norvège, Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund, a expliqué comment il choisissait son futur club. "Tu dois connaître ta valeur mais aussi celle du club. L'idée est de savoir comment on va s'occuper de toi, te faire progresser. Je me souviens des discussions avec Salzbourg, j'ai tout de suite réalisé que c'était la meilleure option pour moi", a-t-il confié.

Notre avis : Zinédine Zidane est reconnu pour avoir un bon relationnel avec ses joueurs. Un facteur déterminant pour la future venue d'Erling Haaland au Real Madrid ?

Vidéo - Haaland, la clause qui change tout pour le Real (et Mbappé ?) 02:27

Reus conseille à Sancho de rester à Dortmund

Jadon Sancho sera l'une des attractions du prochain mercato d'été. Les plus gros clubs anglais, et notamment Manchester United, aimeraient recruter l'ailier britannique de 20 ans. Pour son coéquipier au Borussia Dortmund, Marco Reus, il serait préférable qu'il continue de grandir en Bundesliga. "Je lui conseille de rester un an voire deux de plus à Dortmund, a-t-il déclaré à Bild. Après, il pourra faire le grand saut en tant que joueur plus complet."

Notre avis : En cas d'offre supérieure à 140 millions d'euros, le Borussia Dortmund pourrait favoriser l'option économique.

Marco Reus tente de conseiller son jeune coéquipier Jadon Sancho.Getty Images

Besiktas pense à Hart

Prêté deux saisons au Besiktas Istanbul par Liverpool, Loris Karius n'aurait pas convaincu les dirigeants stambouliotes de prolonger son aventure. Ainsi, le club turc chercherait un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Selon les informations du média local Fanatik, Joe Hart, en fin de bail à Burnley à l'issue de la saison, intéresserait fortement le Besiktas.