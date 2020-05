TRANSFERTS - Beckham veut Pastore à Miami, Herrera voit Neymar et Mbappé rester au PSG, le Barça optimiste pour Lautaro Martinez et Miralem Pjanic... Voici notre bulletin mercato du jour.

Pjanic et Lautaro en route vers le Barça ?

Le mercato a beau être encore fermé, le Barça semble (déjà) très actif en coulisses. Selon les informations de Mundo Deportivo, Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, deux joueurs convoités par le club catalan, ont d'ores et déjà donné leur accord pour une éventuelle arrivée. Un premier pas important pour la suite des négociations, qui vont désormais se dérouler entre les clubs. Au vu du contexte économique actuel, des joueurs blaugrana pourraient faire le chemin inverse, destination l'Inter Milan et la Juventus Turin.

Notre avis : Le plus dur pour le Barça arrive maintenant. Il va falloir trouver un accord avec les deux clubs italiens, toujours coriaces dans les négociations.

Herrera voit Neymar et Mbappé rester au PSG...

Interrogé au micro de la Cadena COPE dans l'émission "Tiempo de Juego", Ander Herrera, le milieu du PSG, est revenu sur l'avenir de ses deux coéquipiers : Kylian Mbappé et Neymar. Pour le milieu de terrain, aucun des deux ne quittera le navire parisien l'été prochain. "Mbappé et Neymar resteront au PSG, et encore plus vu la situation que nous vivons actuellement. J’ai dîné avec Neymar avant le confinement et je l’ai vu très impliqué dans le projet, il m’a dit qu’il n’avait jamais été aussi heureux à Paris. Le projet du PSG est fait pour que le deux se sentent épanouis à Paris", a-t-il ainsi confié.

Notre avis : Au vu de la crise sanitaire actuelle, difficile d'imaginer des transferts aux sommes vertigineuses cet été. Kylian Mbappé et Neymar ne devraient pas bouger.

... et Moratti n'imagine plus Icardi à l'Inter

Ancien président historique de l'Inter Milan, Massimo Moratti a été interrogé au sujet de l'avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté au PSG... mais qui appartient toujours au club lombard. "Je pense que pour l'Inter, c'est quelque chose qui est terminé, a-t-il expliqué à la Domenica Sportiva. Ce sera au PSG de décider si le garder ou l'échanger." Selon L'Equipe, le club parisien espère une ristourne sur le montant de l'option d'achat (65 millions d'euros) de l'attaquant.

Notre avis : Entre Icardi et l'Inter, l'histoire est terminée et ça ne fait aucun doute. Reste à voir ce que décidera le PSG.

Newcastle pense à Bale

Newcastle voit les choses en grand. Du moins ses très probables futurs propriétaires saoudiens. En quête de stars sur le mercato, ils viseraient notamment Gareth Bale, qui devrait quitter le Real Madrid cet été. D'après le quotidien madrilène Marca, les Merengues réclament aux alentours de 20 millions d'euros pour l'ancien joueur de Tottenham. Ensuite, il faudra convaincre l'ailier gallois de venir, lui qui réclamera probablement un gros salaire.

Notre avis : Au vu de ce prix plutôt "bas", Newcastle a le droit de rêver de Bale. Mais le joueur sera-t-il interessé par une arrivée chez les Magpies ?

Beckham veut Pastore

Que va faire Javier Pastore ? Si l'ancien joueur du PSG souhaite rester du côté de l'AS Rome, l'Inter Miami, dont le président est David Beckham, aimerait l'attirer du côté de la MLS. Selon la Gazzetta dello Sport, le Flaco n'est d'ailleurs pas totalement fermé à cette hypothèse. "Un accord est possible", écrit d'ailleurs le quotidien italien. Pour la Roma, ce serait une grosse économie au niveau du salaire (4 millions d'euros jusqu'en 2023).

Notre avis : Au vu du contexte économique actuel, la Roma soulagerait ses finances en vendant Pastore.

L'Inter avance sur Tonali

C'est un joueur (très) courtisé en Italie. Et pas que. Dans le viseur notamment du PSG, Sandro Tonali va très probablement quitter son club de Brescia. Selon Sky Italia, l'Inter Milan continue d'avancer ses pions dans ce dossier. Le club lombard serait désormais plus que bien placé pour recruter l'international italien, courtisé également par la Juventus Turin et l'AC Milan.

Notre avis : Le club qui recrutera Tonali frappera un énorme coup sur le mercato. Cela ne fait aucun doute.

