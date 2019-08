Encore une offre du Barça pour Neymar ?

Le FC Barcelone fait tout pour convaincre le PSG de lâcher Neymar. Selon Sport, le club catalan a trouvé une offre qui peut satisfaire Leonardo. Cette offre s'étalerait sur deux étés. La première partie est composée d'une somme d'argent et d'un joueur, valable pour cet été. Pour la seconde partie, pour l'été prochain, le PSG pourrait avoir le choix entre un autre joueur ou une somme d'argent. Cette proposition pourrait arriver sur le bureau de Leonardo dès lundi. Selon Mundo Deportivo, Neymar et son entourage commencent à mettre la pression sur le FC Barcelone afin qu'il augmente son offre. Selon L'Equipe, Leonardo et Neymar se sont rapprochés. Le joueur se serait également fait à l'idée qu'une troisième saison sous le maillot parisien n'était pas à exclure.

Notre avis : Un feuilleton décidément toujours aussi interminable.

Le PSG toujours plus près de Dybala

Selon Calciomercato, le PSG n'a pas abandonné la piste Paulo Dybala, bien au contraire. Même si la situation de Neymar bloque pour l'instant une éventuelle arrivée de l'Argentin, le club de la capitale travaillerait toujours sur le dossier et notamment sur la question de ses droits à l'image.

Notre avis : Le Paris Saint-Germain va devoir se montrer très convaincant.

Paulo Dybala - Juventus TurinGetty Images

Pas de prolongation de contrat dans l'immédiat pour Verratti

Présent en conférence de presse ce samedi, Marco Verratti a évoqué son cas personnel et une éventuelle prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. L'Italien a indiqué qu'aucune discussion à ce sujet n'aura lieu avant la fin du mercato.

Notre avis : Ce n'est sûrement qu'une question de mois.

Kylian Mbappé et Marco Verratti, l'axe fort du PSGGetty Images

Un échange Draxler-Can ?

Selon Tuttosport, les dirigeants de la Juventus Turin sont intéressés par un échange entre Emre Can et Julian Draxler. Les Turinois ne seraient également pas insensibles aux profils d'Angel Di Maria et de Marco Verratti. De son côté, Miralem Pjanic plaît beaucoup à Leonardo, tandis que le nom de Paulo Dybala revient également régulièrement dans les échanges entre les deux clubs.

Notre avis : Pas sûr que cet échange intéresse autant les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Rami pourrait rebondir en France

Selon les informations du Télégramme, Adil Rami, sans club depuis son licenciement par l'Olympique de Marseille, est susceptible de trouver un point de chute... en France. Le Stade Brestois s'intéresse au champion du monde pour renforcer sa défense.

Notre avis : Reste à savoir quels moyens peuvent mettre Brest.

Adil Rami (OM)Getty Images

Le clan Miranda baisse les bras pour l'OM

Juan Miranda ne devrait pas venir à l'OM. L'agent du latéral du FC Barcelone a confirmé à RMC que la piste marseillaise n'était plus d'actualité. Le clan du joueur négocie désormais avec Schalke 04. La faute à l'option d'achat, que le club phocéen voulait inclure dans le deal, ce que ne souhaitait pas le FC Barcelone.

Notre avis : L'OM laisse échapper une belle affaire.

Juan Miranda en su estreno en ChampionsGetty Images

Ricardo Carvalho compte sur Luiz Gustavo

Dans une interview accordée à La Provence, Ricardo Carvalho, l'adjoint d'André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille, a annoncé vouloir garder Luiz Gustavo (32 ans). Ce dernier souhaite toutefois rejoindre Fenerbahçe.

Notre avis : Marseille va devoir trouver les bons arguments pour le retenir.

Kessié ne veut pas aller à Monaco

Pourtant sur les tablettes de l'AS Monaco, Franck Kessié (22 ans) ne souhaite pas y aller, selon La Gazzetta dello Sport. Un accord avait été trouvé entre l'AC Milan et l'ASM, qui proposait 27 millions d'euros.

Notre avis : L'ASM ne manque apparemment pas de pistes pour se renforcer à ce poste.

Le Real chercherait un remplaçant à Navas

Selon les informations de Marca, le Real Madrid semble bel et bien prêt à se séparer de Keylor Navas. En effet, la Maison Blanche lui cherchait un remplaçant et s'intéresserait à Pepe Reina. Vendredi, en conférence de presse, Zinédine Zidane avait affirmé qu'il ne voulait pas se séparer de Navas.

Notre avis : Le Real préfère assurer ses arrières, au cas où.

Keylor NavasGetty Images

Prolongation en vue pour Van Dijk ?

Selon le Mirror, le défenseur central néerlandais Virgil van Dijk (28 ans), encore sous contrat jusqu'en 2023, est sur le point de prolonger à Liverpool.

Notre avis : Liverpool va sûrement en profiter pour le blinder.

Un départ d'Eriksen toujours possible ?

Selon le Daily Mail, l'international danois Christian Eriksen est susceptible de quitter Tottenham avant le 2 septembre, si une offre d'au moins 55 millions d'euros se présentait aux Spurs. Le Real Madrid était intéressé.

Notre avis : Vu le prix, Tottenham a conscience que son joueur pourrait partir libre l'été prochain.

Alexis Sanchez à l'Inter, ça brûle

Selon la presse italienne, l'attaquant chilien de Manchester United Alexis Sanchez (30 ans) n'a jamais été aussi proche de l'Inter Milan. L'officialisation de son arrivée pourrait même intervenir d'ici la semaine prochaine, alors que les discussions se poursuivent.

Notre avis : L'Inter a visiblement envie de faire autre chose que de la figuration.

Icardi : la Juventus ? L'Inter ?

Le feuilleton Mauro Icardi n'en finit plus. Alors que l'attaquant a été placé sur la liste des départs par son club à la suite de nombreuses brouilles, ce dernier a, selon Sky Italia, affirmé ne pas être contre rester dans le club pour lequel il joue depuis 2013. Envie visiblement pas partagée par l'Inter qui est ouvert à toute proposition. Selon Tuttosport, la Juventus Turin n'oublie pas Mauro Icardi, qui reste une priorité. L'attaquant aurait dit non à Naples et la Juve compte bien lui offrir ce numéro 9 que personne n'a. Toutefois, l'Inter Milan serait disposée à le laisser partir à la Juventus, qu'en cas d'échange avec Paulo Dybala. La Vieille Dame s'intéresse également à la piste menant à Federico Chiesa, pensionnaire de la Fiorentina.

Notre avis : Le joueur prendrait le risque de ne plus jouer du tout.

Lewandowski vers une prolongation ?

Selon Sport Bild, l'international polonais Robert Lewandowski s'apprête à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, jusqu'en 2023. Une signature qui devrait intervenir d'ici la semaine prochaine.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le Bayern.