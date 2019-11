L'échange Bale-Pogba (toujours) envisagé ?

Dans le genre échange qui fait fantasmer les tabloïds, celui qui impliquerait Gareth Bale et Paul Pogba est un must. Ce dimanche, c’est The Sun qui s’y colle, expliquant que Manchester United espère attirer le Gallois dès le mercato d’hiver.

L’argument avancé : la sortie du Gallois, qui a déclaré vendredi "prendre plus de plaisir" en équipe nationale qu’au Real, le rapprocherait d’un départ. D’où l’envie des dirigeants madrilènes de l’utiliser comme monnaie d’échange pour recruter Paul Pogba, lié aux Red Devils jusqu’en 2021. Le contrat de Bale s’étend à une saison de plus.

Notre avis : la déclaration de Gareth Bale était une occasion en or de relancer cette rumeur. Rien de plus.

Coman pourrait découvrir la Premier League

Après avoir été champion de France, d'Italie et d'Allemagne, Kingsley Coman va-t-il partir à l'assaut de la Premier League ? L’international français, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023 et absent sur blessure pour le dernier match des Bleus ce dimanche en Albanie, intéresse Manchester City, selon Sky Sports.

Un intérêt qui répondrait à celui du club bavarois pour Leroy Sané, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit cet été et lié à City jusqu'en 2021. Coman, entraîné par Pep Guardiola au Bayern en 2014-2015, aurait le profil idéal pour pallier le départ de l’international allemand.

Notre avis : Attendons de voir si Leroy Sané revient en forme. Le cas échéant, un chassé-croisé avec Kingsley Coman semble envisageable.

Ibra, un (très) gros salaire pour retourner en Serie A

Zlatan Ibrahimovic est encore loin de la Serie A. Libre de s'engager avec le club de son choix, puisque son contrat avec les Los Angeles Galaxy arrive à son terme fin décembre et que la saison de MLS est terminée, le géant suédois serait convoité par plusieurs clubs italiens.

Mais selon La Repubblica, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain réclamerait un salaire astronomique, à près d'un million d'euros par mois, pour retourner en Serie A. L'AC Milan, l'AS Rome et Naples seraient les pistes envisagées.

Notre avis : Aucun de ces trois clubs ne peut se permettre un tel écart financier, même pour un contrat de quelques mois. On imagine mal le Milan faire cet effort après s'être lancé dans la valorisation de jeunes joueurs.

Prolongation de Messi : discussions en cours

Lionel Messi vers une prolongation ? Les agents de la star du FC Barcelone sont en pourparlers avec le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, selon les dires d’Eric Abidal. Le directeur sportif blaugrana l’a déclaré ce dimanche, dans les colonnes du quotidien Sport. Messi, sous contrat avec l'équipe première depuis 2005, est lié au Barça jusqu'en 2021.

Notre avis : Qu'elles concernent des aspects sportifs ou financiers, ces discussions ont de grandes chances d'aboutir à un accord.

Cavani sur le départ, Paris zieuterait Liverpool

Le Paris Saint-Germain suit Adam Lallana dans l’optique d’anticiper un éventuel départ d’Edinson Cavani, d’après The Mirror. Le club parisien envisagerait de faire s’attacher les services du milieu de terrain anglais cet été, sans payer d’indemnité de transfert, étant donné que son contrat avec Liverpool arrivera à son terme fin juin.

Les Reds, de leur côté, seraient enclin à laisser partir Lallana, perturbé par une blessure à l’aine en début de saison dernière et dont l’importance est depuis déclinante. Ils comptent sur le recrutement de Ryan Fraser, lui aussi en fin de contrat avec Bournemouth, pour le remplacer.

Notre avis : L'opération ne serait pas très risquée pour Paris. Mais on ne voit pas en quoi Adam Lallana compenserait un départ d'Edinson Cavani.

Philippoteaux vers la MLS

Nîmes a perdu beaucoup de joueurs importants durant l'été. Et pourrait encore en perdre un avant l'hiver. Selon les informations de RMC Sport, les Crocos négocient le départ de Romain Philippoteaux en MLS. L'ancien joueur de l'AJ Auxerre pourrait atterrir au FC Dallas, pour un transfert estimé à 400 000 euros. Le milieu offensif de 31 ans a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison, en L1.