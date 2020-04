Le PSG a contacté la Lazio pour Milinkovic-Savic...

C'est un secret de polichinelle. Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécie depuis plusieurs saisons le profil de Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio Rome. Après avoir tenté de le recruter à l'AC Milan, le dirigeant brésilien espère réussir sa mission du côté du PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, un contact a été établi ces dernières semaines avec le club italien, notamment pour comprendre la faisabilité du transfert, qui est estimé aux alentours de 100 millions d'euros. Si Manchester United est également à l'affût, les Biancocelesti comptent bien conserver l'international serbe.

Notre avis : Avec une qualification en Ligue des champions, la Lazio a un argument supplémentaire pour conserver Milinkovic-Savic.

... et Cavani pourrait prolonger

C'est une piste qui, paradoxalement, n'a toujours pas été envisagée pour l'avenir d'Edinson Cavani. Et si le Matador, en fin de contrat au PSG, décidait... de prolonger ? Selon La Gazzetta dello Sport, c'est une possibilité à ne pas exclure. Ce serait en tout cas le souhait de son frère et agent. "Il faudra également comprendre qui entraînera le PSG la saison prochaine", écrit le quotidien. Un éventuel départ de Thomas Tuchel pourrait donc peser dans la balance. Si le média transalpin confirme également un intérêt de Boca Juniors, il assure que le joueur souhaite rester en Europe. Un transfert à l'Atlético Madrid, longtemps annoncé l'hiver dernier, serait toujours dans les tuyaux.

Notre avis : Si Cavani venait à rester au PSG, Icardi devrait alors faire ses valises. ll faudra faire un choix.

João Mario, une nouvelle piste pour l'OM

Si le football est actuellement mis sur pause, les clubs français restent actifs. Et notamment en vue du prochain mercato, dont les contours restent à définir. En attendant, l'OM étudie plusieurs pistes pour se renforcer. Selon le site italien FCInterNews, le club olympien a récemment contacté l'entourage de João Mario, sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2022 mais actuellement en prêt au Lokomotiv Moscou. Si le club russe dispose d'une option d'achat de 18 millions d'euros, il ne semble pas décidé à la lever. Résultat, l'OM pourrait entrer en piste pour le milieu de 27 ans. Le Betis et le Sporting CP seraient également intéressés.

Notre avis : Si João Mario revient, l'Inter fera tout pour le vendre, quitte à baisser son prix. L'OM pourrait s'offrir un renfort d'expérience.

Lautaro-Barça, ça chauffe

Toujours du côté de l'Inter Milan, c'est un autre dossier qui fait actuellement parler. Et bien évidemment, il s'agit de celui de Lautaro Martinez. Si le club lombard espère conserver son attaquant, le Barça continue d'insister pour le recruter. Selon la Gazzetta dello Sport, les agents du joueur sont actuellement au travail. La clause libératoire (111 millions d'euros) est normalement valable lors des deux premières semaines de juillet. Mais avec ce contexte difficile lié au Covid-19, les dates pourraient changer. Le quotidien précise que la somme devra être payée, dans tous les cas, avant sept jours après annonce.

Pour faire baisser la note, le Barça songe toujours à inclure un ou deux joueurs dans le deal. L'Inter, de son côté, pense à plusieurs noms : Arthur, Semedo ou encore Firpo.

Notre avis : Tant que Lautaro ne demande pas son départ, l'Inter compte bien le conserver. Mais le Barça commence à se montrer vraiment insistant...

Pour Tonali, rien n'est encore fait

Dans une longue interview accordée à Tuttosport, Massimo Cellino, le président de Brescia, est revenu sur l'avenir de Sandro Tonali, courtisé notamment par le PSG. "Il sait que quand il voudra partir, il aura un bon de sortie (...) J'ai reçu une offre d'une équipe très importante en janvier, qui était prête à me le laisser en prêt. En février, il y en a eu une autre. Je n'ai rien dit et je voulais lui faire la surprise en juin, mais le coronavirus a tout changé. L'important, c'est qu'il décide avec son coeur. Mon rêve, ce serait de le garder (...) J'espère qu'il restera en Italie", a-t-il confié au quotidien, précisant qu'il aimerait vendre son milieu, de préférence, au Napoli ou à l'AS Rome.

Notre avis : L'Inter et la Juve semblent avoir une longueur d'avance dans ce dossier. L'équipe qui recrutera Tonali frappera un énorme coup sur le mercato.