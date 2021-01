Interrogé en conférence de presse sur un possible départ de Dele Alli au PSG, José Mourinho a affirmé qu'il ne s'attendait pas à un départ du milieu offensif anglais. "Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin, je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Mais tout reste possible", a notamment déclaré le Special One.