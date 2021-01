Alors que le Real Madrid et Sergio Ramos ne parviennent pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat, l'avenir du défenseur espagnol est lié au PSG par la presse espagnole depuis quelques jours. Mais selon les informations de RMC Sport , aucune discussion n'a été menée entre le club parisien et Sergio Ramos.

L'avenir de Georginio Wijnaldum est indécis à six mois de la fin de son contrat avec Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais souhaite continuer avec les Reds mais il estime, selon Sky Sports , qu'il mérite un salaire comparable à celui des cadres du vestaire. Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, souhaite toujours attirer Wijnaldum en Catalogne. Pour autant, aucune offre n'a été transmise par les Blaugranas.

Alors que Sky Sports a récemment affirmé que le PSG et Everton négociaient pour un transfert définitif de l'attaquant italien, il se pourrait que les Toffees ne soient pas pressés d'acter le départ de Kean. Selon FootMercato , Everton, qui reste ouvert malgré tout à un départ du buteur, ne souhaite pas régler ce dossier cet hiver.

Libre de tout contrat au mois de juin prochain, le joueur de Leicester Demarai Gray intéresse de nombreuses écuries européennes, dont l'Olympique de Marseille. Mercredi, le Daily Mail précise que les Olympiens aimeraient attirer l'ailier anglais l'été prochain, dans le but de ne pas avoir à verser la moindre indemnité de transfert cet hiver.

Dans un long entretien accordé au Progrès, Rudi Garcia a fait le point sur sa situation et sur le mercato hivernal. Questionné sur un éventuel renfort offensif cet hiver, l'entraîneur lyonnais a écarté cette option : "Non, car on espère un retour rapide de Moussa Dembélé". Pour rappel, l'attaquant français s'est fracturé le bras. Son retour est espéré pour le début du mois de février.