TRANSFERTS - Très sollicité pour Eduardo Camavinga, notamment suivi par le Real Madrid, et Mbaye Niang, convoité par l'OM, le Stade Rennais devrait jouer la saison 2020-2021 avec le jeune milieu de terrain et n'a reçu "aucune offre" pour son attaquant comme l'a rappelé lundi son président Nicolas Holveck.

A 17 ans seulement, Eduardo Camavinga anime déjà les discussions pour le mercato estival. Auteur d'une excellente saison à Rennes, le milieu de terrain international Espoirs attise déjà les convoitises des plus grands clubs européens et notamment le Real Madrid. Mais au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, Nicolas Holveck, le nouveau président du club breton, a déclaré que sa jeune pépite ne partirait pas.

"On a fixé qu'il reste avec nous cette saison", a indiqué Holveck lors d'une conférence de presse destinée à lancer le nouvel exercice, alors que les joueurs rennais ont repris lundi le chemin du centre d'entraînement. Tout en démentant avoir reçu des offres pour l'international Espoirs français (17 ans), Nicolas Holveck a indiqué ne pas pouvoir dire quand le joueur partira. Eduardo Camavinga "sait quelle va être la saison. Il est encore très jeune. C'est un garçon très réfléchi, il a une maturité incroyable. Il sait où est son intérêt sportif en tout cas aujourd'hui", a ajouté le dirigeant, saluant la complicité entre le joueur et son entraîneur Julien Stéphan.

"Je pense que (Eduardo Camavinga) lui-même a une proximité incroyable avec Julien et son staff", a fait valoir le président du club breton qui s'exprimait aux côtés de l'entraîneur et du nouveau directeur technique Florian Maurice, venu de l'Olympique lyonnais.

Sur un autre dossier brûlant, celui de M'Baye Niang (26 ans), Holveck a assuré ne pas avoir eu de "coup de téléphone de Marseille" alors que l'attaquant sénégalais avait déclaré sur Canal+ être "intéressé" par l'OM. "Maintenant M'Baye est à la reprise ce lundi matin du Stade Rennais", a souligné le président confirmant avoir "eu beaucoup de marques d'intérêt d'un certain nombre de clubs. Et on n'a eu aucune offre", a-t-il ajouté.

Niang veut peut-être évoluer sous d'autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse l'a relatée

Le président rennais a confirmé la volonté de M'Baye Niang de "vouloir peut-être évoluer sous d'autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse l'a relatée". Côté arrivées, le président rennais et son staff ont dit viser "un recrutement ambitieux pour rejoindre cette C1", sans donner de précisions. Rennes, troisième de L1 après l'arrêt anticipé de la saison en raison de la crise sanitaire, doit prendre part au tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions.

