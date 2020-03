Dortmund aurait fixé le prix pour Sancho

Selon les informations du quotidien allemand Bild, le Borussia Dortmund ne souhaiterait pas céder Jadon Sancho, qui fêtera ses 20 ans le 25 mars, à moins de 140 millions d'euros. A l'heure actuelle, Manchester United, Chelsea et Liverpool se seraient montrés les plus insistants pour recruter l'international anglais (11 sélections, 2 buts), auteur d'une excellente saison individuelle (17 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues).

Notre avis : Trois ans après avoir vendu Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour 145 millions d'euros, le Borussia Dortmund devrait battre un nouveau record de vente avec Jadon Sancho.

Erling Haaland vers la Liga ?

Interrogé par le quotidien AS, le père d'Erling Haaland a déclaré que le nouveau joueur du Borussia Dortmund pourrait évoluer un jour en Espagne. "La Liga est un très bon championnat pour Erling. Il y a de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera", a-t-il assuré.

Notre avis : Pas sûr que Dortmund le laisse partir cet été. A moins d'une offre phénoménale...

Delort envisage de finir sa carrière à Montpellier

Invité de l'émission Team Duga sur RMC mercredi en fin d'après-midi, Andy Delort s'est confié sur son avenir à Montpellier. Le natif de Sète a fait savoir qu'il envisageait de terminer sa carrière au MHSC. "Je me sens vraiment bien ici et je pense qu’il y a vraiment un projet, on le voit avec le recrutement, et si je peux rester jusqu’à la fin de ma carrière, je le ferai avec grand plaisir", a déclaré l'ancien Caennais, sous contrat avec l'actuel sixième de L1 jusqu'en 2023.

Notre avis : A 28 ans, Andy Delort a encore de belles années devant lui et d'autres opportunités pourraient se présenter à l'avenir.

Alex Telles sur les tablettes de Chelsea

Les Blues prépareraient déjà l'après Marcos Alonso. Alors que certaines rumeurs font état d'un probable départ de l'Espagnol en Italie l'été prochain, le journal portugais A Bola annonce que Chelsea serait très intéressé par l'arrière gauche Alex Telles, sous contrat avec le FC Porto jusqu'en juin 2021. Le club entraîné par Sergio Conceição aurait fixé le prix d'achat à environ 45 millions d'euros.

Notre avis : Après une saison mitigée à l'Inter en 2015-2016, le Brésilien de 27 ans a de nouveau l'opportunité de s'imposer dans l'un des cinq grands championnats européens.

Arsenal pense à Stones

Arrivé en 2016 à Manchester City, John Stones ne fait plus l'unanimité chez les Cityzens. Outre ses blessures à répétition, ce sont les performances de l'ancien joueur d'Everton qui n'ont pas convaincu Pep Guardiola. Selon le site 90min, le défenseur central anglais, sous contrat jusqu'en juin 2022 à Manchester City, serait suivi de très près par Arsenal qui souhaiterait recruter des éléments d'expérience derrière.

Notre avis : Arsenal serait une belle porte de sortie pour John Stones, auteur d'une saison 2019-2020 décevante.

John Stones figurerait dans les petits papiers d'Arsenal.Getty Images

Willian négocie avec Chelsea pour prolonger

Selon les informations du média brésilien UOL, Willian, qui sera en fin de contrat avec Chelsea à l'issue de la saison, aurait refusé une offre de prolongation de deux ans. L'ailier de 31 ans réclamerait trois saisons supplémentaires. C'est dans ce contexte que Tottenham aurait fait des appels du pied à l'entourage du Brésilien qui porte le maillot des Blues depuis 2013.