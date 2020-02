La Juve vise Gabriel Jesus...

L'information est signée Tuttosport ce mercredi. Selon le quotidien transalpin, la Juventus garde un œil attentif sur la situation de Gabriel Jesus, qui pourrait quitter Manchester City l'été prochain après la sanction infligée par l'UEFA (exclusion de deux saisons de toutes compétitions européennes) vendredi dernier. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Citizens, l'attaquant brésilien pourrait donc débarquer dans le Piémont lors du mercato estival.

Notre avis : La Juve se mettra probablement en quête d'un attaquant l'été prochain, surtout si Gonzalo Higuain venait à partir. Mais le dossier Gabriel Jesus reste toutefois difficile à concrétiser.

Gabriel Jesus lors de Manchester City - Manchester United en Premier League le 7 décembre 2019Getty Images

... et Aouar !

Toujours du côté de l'Italie et la Juve, on parle, ce mercredi, d'un possible intérêt de la Vieille Dame pour Houssem Aouar. Selon Tuttosport, le joueur de l'OL aurait le profil recherché par le board des Bianconeri. Toutefois, la priste prioritaire reste celle qui mène à Sandro Tonali (Brescia), courtisé également par le PSG. Si cette dernière venait à échouer, alors la venue d'Aouar pourrait être sérieusement envisagée.

Notre avis : La Juve va tout faire pour recruter Tonali, vraie pépite du championnat italien. Concernant Aouar, son profil pourrait plaire à Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve.

Le Bayern insiste pour Sané

Après une première tentative l'été dernier, le Bayern Munich compte rapidement revenir à la charge pour Leroy Sané. Blessé depuis le début de saison, le joueur de Manchester City pourrait faire l'objet d'un échange avec Serge Gnabry selon The Sun. De son côté, le Daily Star évoque lui aussi un possible départ de l'international allemand lors du prochain mercato estival.

Notre avis : Sans sa blessure, Sané serait probablement déjà au Bayern. Partie remise.

Vidéo - 26e j. - Guardiola : "Leroy Sané a besoin de temps" 00:35

Werner toujours ciblé par Liverpool...

La rumeur se fait de plus en plus insistante. Selon Bild, Liverpool est l'un des clubs les plus intéressés par Timo Werner. Pour renforcer leur attaque, les Reds cibleraient en priorité l'attaquant du RB Leipzig, sous contrat jusqu'en 2023 avec son club. Récemment, les médias allemands parlaient d'une possible clause libératoire fixée entre 50 et 60 millions d'euros.

Notre avis : La source est fiable. Werner-Liverpool, c'est visiblement du concret.

... qui pourrait voir Lallana filer à Leicester

En fin de contrat avec les Reds, Adam Lallana se rapproche de la sortie. Selon Sky Sports, le milieu de terrain a été approché par Leicester, qui aimerait le récupérer lors du prochain mercato estival.