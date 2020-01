Tottenham et l'Inter veulent Slimani

Selon France Football, Tottenham aurait fait d'Islam Slimani, sa priorité. L'attaquant international algérien est prêté par Leicester à l'AS Monaco jusqu'en juin 2020, avec option d'achat. Selon Sky Sport Italia, l'Inter Milan aurait à son tour activé cette piste.

Notre avis : Le temps presse, les courtisans se multiplient mais toujours pas d'annonce officielle.

Direction le Genoa pour Soumaoro

Selon nos informations, le défenseur central franco-malien du LOSC Adama Soumaoro (27 ans) va être prêté, avec option d'achat, au Genoa. Le joueur a même déjà quitté Lille. Comme le rapporte la presse italienne, le Lillois est bien arrivé à Gênes pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Certainement la décision à prendre pour un joueur qui n'a pas vraiment de temps de jeu régulier.

Benzia débarque à Dijon (officiel)

Le milieu offensif international algérien de 25 ans était prêté, en début de saison, à l'Olympiacos par le LOSC. Via Twitter ce jeudi, le club de Dijon a officialisé l'arrivée de Yassine Benzia, qui signe un contrat de trois ans et demi.

Notre avis : Le genre de club qui pourrait permettre au joueur de relancer sa carrière.

Roux résilie son contrat avec Guingamp et rebondit à Nîmes (officiel)

Ce jeudi via Twitter, le club de l'En Avant Guingamp a annoncé la résiliation du contrat de Nolan Roux, qui courait jusqu'au 30 juin 2020. Dans la foulée, le club du Nîmes Olympique a officialisé son arrivée, jusqu'à la fin de la saison en cours.

Notre avis : Un renfort non négligeable pour un club qui joue le maintien.

Mbe Soh pourrait être prêté à Sochaux

Selon les informations de L'Equipe, Loïc Mbe Soh, le défenseur de 18 ans du PSG, pourrait être prêté au FC Sochaux jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'il n'a joué que trois matches en L1 depuis ses débuts en professionnel lors de la saison 2018-2019, le Parisien partirait chez le 10e de L2 pour gagner du temps de jeu.

Notre avis : Encore un "Titi" qui quitterait le navire…

Chelsea fixe le prix pour Willian

Alors que le FC Barcelone souhaiterait engager Willian, en fin de contrat avec les Blues jusqu'à la fin de la saison, les Blues ont fixé le prix. Les Blaugrana devront payer environ 23 millions d'euros pour s'offrir l'ailier de 31 ans avant la fin du mercato hivernal.

Notre avis : Pas sûr que Chelsea s'en sépare à quelques heures de la fin du mercato.

La piste Hojbjerg pour Tottenham ?

D'après Sky Sports, Tottenham espérerait réaliser un gros coup de dernière minute, avec le capitaine de Southampton Pierre-Emile Hojbjerg.

Notre avis : Un bon coup pour les Spurs si celui-ci se concrétisait.

La piste Ighalo pour Manchester United ?

Selon le Daily Mirror, Manchester United se serait penché sur la piste Odion Ighalo, actuellement en Chine. Ole Gunnar Solskjaer aurait assuré qu'un transfert de dernière minute chez les Red Devils n'était pas à exclure.

Notre avis : Les pistes en attaque se multiplient décidément pour le club, qui ne parvient toujours pas à obtenir satisfaction.

Cédric Soares à un pas d'Arsenal ?

D'après les informations du Sun, Arsenal aurait trouvé un accord avec Southampton pour le recrutement de l'arrière latéral droit Cédric Soares, champion d'Europe en 2016 avec le Portugal. L'indemnité de transfert pourrait avoisiner les 6 millions d'euros.

Notre avis : Reste à savoir si le club réussira à boucler cette arrivée avant la fin du mercato.

Un départ d'Alcacer pour une arrivée de Can ?

Alors que Paco Alcacer a bel et bien quitté le Borussia Dortmund pour prendre la direction de Villarreal, le club allemand devrait, dans l'autre sens, attirer un certain Emre Can, pensionnaire de la Juventus Turin, selon Kicker.

Notre avis : Le Borussia continuerait à prouver qu'il fait un mercato plus que judicieux.

Emre Can spielt wohl schon bald beim BVB.Getty Images

Florenzi débarque à Valence (officiel)

Ce jeudi via Twitter, le club de Valence a officialisé l'arrivée, dans ses rangs, d'Alessandro Florenzi, en provenance de l'AS Rome. Le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Valence, moins pour l'AS Rome.

Carles Perez arrive à l'AS Rome (officiel)

Ce jeudi via Twitter, le club de l'AS Rome a annoncé l'arrivée, en provenance du FC Barcelone, de l'ailier espagnol Carles Perez (21 ans), sous la forme d'un prêt payant (1 million d'euros), avec une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros. Tout cela hors bonus.

Notre avis : Le joueur va devoir batailler pour trouver sa place.

Alaba bientôt prolongé ?

Selon Bild, le FC Bayern serait optimiste au sujet des négociations pour prolonger le contrat de David Alaba, encore sous contrat jusqu'en 2021. Tout cela serait une question de salaire.