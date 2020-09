Vidal toujours plus proche de retrouver Conte

Antonio Conte est en passe de retrouver l'un de ses soldats historiques. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport indique qu'Arturo Vidal (33 ans) aurait trouvé un accord avec les Nerazzurri pour un contrat de deux ans, avec un salaire de 6 millions d'euros nets par saison. Le club lombard espère maintenant s'entendre avec le Barça pour récupérer l'international chilien à petit prix voire gratuitement. Et ainsi permettre les grandes retrouvailles entre le technicien italien et le milieu de terrain sud-américain.

Notre avis : Arturo Vidal fait partie de la lessive estivale du Barça. Tout le monde serait gagnant dans cette opération.

Monaco insiste pour Doucouré

Après avoir déjà proposé 12 millions d'euros pour Abdoulaye Doucouré, l'AS Monaco serait revenu à la charge selon les informations du média britannique Evening Standard. Mais Watford, relégué en Championship, a fixé le prix de vente du milieu relayeur international malien (27 ans) à 30 millions d'euros.

Notre avis : Si Watford ne baisse pas son prix de vente, l'ASM devra se pencher sur d'autres pistes.

Ceballos de retour à Arsenal ?

Prêté à Arsenal en 2019-2020, Dani Ceballos pourrait retourner dans la capitale anglaise la saison prochaine. La Sexta révèle que l'international espagnol n'a pas encore convaincu Zinédine Zidane à Madrid et sera une nouvelle fois prêté, sans option d'achat, aux Gunners. Son retour aurait été largement appuyé par Mikel Arteta, le technicien d'Arsenal, qui souhaite faire de son compatriote l'un de ses hommes de base pour la saison prochaine.

Notre avis : Rien de surprenant. Ceballos devrait pouvoir s’épanouir une saison de plus à Arsenal, avec un coach qui compte sur lui. Mais rien ne dit qu’il reportera un jour la tunique madrilène.

Suarez négocie avec la Juventus

Alors que le jeu de chaises musicales envoyant Edin Dzeko à Turin et Arkadiusz Milik à Rome semble prendre du plomb dans l'aile, le dossier Luis Suarez commence, lui, à prendre de plus en plus de poids dans le Piémont. Toujours lié avec le Barça, l'international uruguayen négocierait sa venue à Turin, selon La Gazzetta dello Sport et Mundo Deportivo. El Pistolero aurait déjà rencontré les dirigeants turinois et les contours de l'engagement seraient en cours de définition.

Notre avis : Luis Suarez associé à Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, le trio a de quoi pétiller et ravir les tifosi turinois.

Götze pas emballé par Monaco

Sur les tablettes du club de la Principauté, Mario Götze ne semble pas faire de l'ASM une priorité pour son avenir. Dans son édition du jour, Bild révèle que l'international allemand ne serait pas intéressé par une aventure en France et aurait déjà informé Niko Kovac de son choix. L'ancien "wunderkind" du football allemand aurait des touches en Espagne et en Italie, où la Fiorentina lui fait les yeux doux.

Notre avis : Difficile de prédire où Mario Götze posera ses valises. Mais une signature à la Fiorentina avec Franck Ribéry pourrait clairement valoir son pesant d'or.

Mario Götze ne devrait pas venir en L1. Crédit: Getty Images

Schick, nouveau fer de lance de l’attaque de Leverkusen ?

Leverkusen va faire peau neuve devant. Comme Kevin Volland et Kai Havertz sont sur le départ, le club allemand doit désormais se renforcer. Et la piste la plus chaude mènerait à Patrik Schick, selon les informations de Sky Italia. Un accord entre le Bayer et la Roma serait d'ailleurs en passe d'être trouvé. Le média transalpin parle d'une somme d'environ 28 millions d'euros, assortie de bonus et d'un pourcentage à la revente. Prêté à Leipzig cette saison (10 buts et 3 passes en 28 matches toutes compétitions confondues), l'international tchèque a rayonné sur les terrains de Bundesliga.

Notre avis : La Bundesliga est le championnat idéal pour le Tchèque. Et tout pourrait rouler pour lui dans le collectif de Peter Bosz.

Le Bayern surveille Pedri...

Le jeune joueur catalan Pedri (17 ans) pourrait aller voir ailleurs pour prendre du temps de jeu et s’aguerrir. Et le champion d’Europe bavarois fait partie des candidats. Selon Sky Deutschland, le Bayern Munich serait intéressé par le prêt de l'ancien milieu de Las Palmas, également convoité par le Borussia M'Gladbach.

Notre avis : Un départ vers la Bavière aurait de quoi surprendre. Reste à savoir ce que Ronald Koeman veut faire de son jeune joueur, promis à un brillant avenir.

...et négocie pour Perisic

Désireux de conserver l'international croate, le FC Bayern a formulé une offre de 12 millions d'euros à l'Inter pour s'attacher définitivement ses services, comme le rapporte Fabrizio Romano, journaliste pour Sky. Une somme jugée encore insuffisante par les Italiens.

Notre avis : Tout devrait bientôt se décanter pour le natif de Split, qui a joué un rôle très important dans la superbe saison bavaroise.

Ivan Perisic et le Bayern Munich, de nouveau associés ? Crédit: Getty Images

Nkoulou et le Torino, une histoire proche de durer

Depuis son arrivée au Toro en 2017, Nicolas Nkoulou (30 ans) s'est imposé comme l'un des tauliers de l'effectif des Grenats et une référence à son poste en Serie A. Selon La Gazzetta dello Sport, l'international camerounais (75 sélections) serait proche d'une prolongation de contrat. Le quotidien italien avance une extension de bail jusqu'en 2023.

Notre avis : Une juste récompense pour l'ex-Monégasque qui pourrait pourtant rendre de précieux services à des clubs qui jouent l’Europe.

Santamaria sur le départ ?

Selon les informations de L'Equipe, Baptiste Santamaria serait en discussions avancées avec Fribourg, huitième de Bundesliga lors de la saison 2019-2020. Le quotidien, qui cite des sources proches des négociations, assure que le transfert "devrait aboutir" rapidement. Pourtant, début juillet, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, affirmait vouloir conserver son milieu de terrain de 25 ans. "Pour l'instant, ils (Baptiste Santamaria et Rayan Aït-Nouri) sont bien avec nous. Je vais même aller plus loin : j'espère qu'ils resteront avec nous", confiait le technicien angevin sur Eurosport.

Dans un communiqué publié mardi soir sur son site officiel, Angers assure avoir refusé une offre de Fribourg de 11 millions d'euros.

Notre avis : Si un départ se confirme pour Baptiste Santamaria, ce serait une grosse perte pour le SCO Angers.

Baptiste Santamaria a réalisé une très belle saison 2019-2020 sous le maillot d'Angers. Crédit: Getty Images

Gomis jusqu'en 2024 avec Dijon

Dans un communiqué publié sur son site officiel mardi, Dijon a annoncé avoir prolongé le contrat de son gardien de but, Alfred Gomis (26 ans), jusqu'en juin 2024. "Alfred dégage et transmet une grande sérénité au sein du groupe. C’est un compétiteur né, toujours positif et ambitieux. Cette année encore, je suis convaincu qu’il nous fera gagner des points grâce à ses performances et son état d’esprit", assure Olivier Delcourt, le président du DFCO.

Notre avis : Avant sa grave blessure à un genou l'hiver dernier, Alfred Gomis avait réalisé de très bons débuts avec Dijon.

Discussions interrompues entre Rami et la Reggina

La Reggina, qui attendait cette semaine la signature du défenseur français Adil Rami, a assuré mardi que les discussions étaient interrompues. "Nous n'attendons plus personne, nous avons décidé d'interrompre la négociation", a déclaré Massimo Taibi, directeur sportif de la Reggina, sur la télé officielle du club. Le dirigeant, qui assurait dimanche dans La Gazzetta dello Sport que tout était réglé concernant les conditions financières avec le champion du monde français, âgé de 34 ans, précise avoir été prévenu tard lundi soir par l'agent du joueur que ce dernier ne pourrait pas venir comme annoncé cette semaine en Calabre.

Joint par l'AFP mardi soir, l'entourage de l'ex-Lillois confirme avoir été informé par la Reggina de l'interruption des discussions, tout en faisant valoir que Adil Rami n'avait pu se rendre en Italie pour des "raisons personnelles". Le joueur avait en outre besoin de "deux ou trois jours de réflexion" suplémentaires, selon cette source.

Notre avis : Dommage pour le champion du monde qui manque une opportunité pour se relancer après son expérience difficile à Sotchi.

Adil Rami, l'ancien défenseur de l'OM Crédit: Getty Images

Caen suit Courtet

Selon les informations du site actu.fr, le Stade Malherbe Caen (L2), en quête de renforts offensifs, souhaiterait recruter Gaëtan Courtet, l'attaquant de 31 ans, sous contrat avec Lorient jusqu'en juin 2021. Cependant, le club normand n'est pas seul sur ce dossier puisque l'AC Ajaccio, où il vient d'être prêté (10 buts en 2019-2020), compterait l'accueillir de nouveau dans ses rangs.

Notre avis : Pour retrouver la Ligue 1, Caen aura besoin d'étoffer son effectif sur le plan offensif.

