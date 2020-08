TRANSFERTS - Quelques minutes après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), Thomas Tuchel a été interrogé par les journalistes de BT Sport sur le mercato parisien. Et l'entraineur parisien a réagit à la rumeur du départ de Lionel Messi du FC Barcelone : "Messi ? Quel coach dirait non à Messi ?"

A peine la page Ligue des champions tournée, le PSG va vite devoir passer à autre chose. Alors que le Paris Saint-Germain va retrouver les chemins de la Ligue 1 dans moins d'une semaine au stade Bollaert de Lens, les dirigeants parisiens vont également s'activer sur le marché des transferts pour la saison qui arrive. Interrogé quelques minutes après la défaite du PSG 1-0 en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Thomas Tuchel a répondu aux questions de BT Sport sur le mercato de son club.

L'une des plus grosses rumeurs de ce mercato fait état de la volonté de Lionel Messi de quitter son club formateur, le FC Barcelone. Questionné sur la possibilité de voir le génial argentin avec le maillot du PSG la saison prochain, l'entraineur allemand a réagit, avec humour : "Messi ? Quel coach dirait non à Messi ? (rires) (...) Il est vraiment le bienvenu."

Après avoir perdu Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi et avant de très probablement perdre également Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, le coach du PSG est conscient que son équipe va devoir se renforcer si elle veut viser, la saison prochaine, de nouveau les sommets européens. "Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs... si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, qu'on étoffe le groupe, a expliqué Tuchel après PSG-Bayern. La saison qui arrive sera très très exigeante, sans repos après le long break du coronavirus. On recommence dès samedi. Si on veut garder notre niveau, il faut construire une équipe très forte."

La priorité du club parisien semble être le recrutement d'un latéral droit pour concurrencer Thilo Kherer, en grande difficulté dimanche sur la pelouse de l'Estadio da Luz. Au milieu de terrain également le PSG pourrait être tenté de recrutement un profil un peu plus athlétique que Marco Verratti au poste de numéro 6. Ce qui fait dire à Thomas Tuchel que le club parisien "a beaucoup de choses à faire pour maintenir et améliorer le niveau de l'équipe."

