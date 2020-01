Le Bayern tient-il le successeur de Manuel Neuer ? L'un des grands espoirs du football allemand, le gardien Alexander Nübel, qui évolue à Schalke 04, rejoindra le club bavarois libre à la fin de cette saison. Cet ancien international Espoirs de 23 ans, qui avait refusé mi-décembre de prolonger son contrat avec le club de la Ruhr, signera un contrat de cinq ans avec le Bayern Munich, a annoncé samedi le septuple champion d'Allemagne en titre dans un communiqué.

Cette officialisation clôt ainsi les rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines concernant le jeune gardien, auquel la presse allemande promet un grand avenir. Cependant, Nübel devrait rester encore quelques temps dans l'ombre du géant Manuel Neuer qui, depuis son retour à la compétition après plusieurs blessures lors des deux saisons précédentes, retrouve désormais son meilleur niveau. Neuer devrait d'ailleurs sous peu prolonger de deux ans son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2021.

Neuer lui fera-t-il de la place ?

À 33 ans, l'actuel capitaine et indéboulonnable gardien du Bayern et de l'équipe nationale, qui avait lui-même rejoint les Bavarois en provenance de Schalke en 2011, servira davantage de mentor au jeune Nübel, qui manque encore un peu d'expérience. En atteste la suspension de quatre matches infligée au jeune gardien en décembre pour une sortie très hasardeuse et spectaculaire de type "kung fu" face à un attaquant de Francfort en Bundesliga.

Au Bayern, Nübel devrait recevoir un salaire d'environ 5,5 millions d'euros par saison, selon le SID, filiale sportive de l'AFP, soit moins que les 7 millions dernièrement proposés par Schalke pour le retenir. Mais l'enjeu sportif semble avoir primé pour ce jeune talent, qui compte bien connaître la même carrière que son aîné, champion du monde 2014, sept fois champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions en 2013. Reste cependant à savoir si Neuer, avec son caractère de battant, acceptera de sacrifier quelques matches la saison prochaine pour laisser son prévisible dauphin s'aguerrir.