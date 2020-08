TRANSFERTS - Arsenal fait tout pour garder Pierre-Emerick Aubameyang, l'OL résiste aux convoitises pour l'une de ses pépites, le Barça compte bien dissuader les prétendants pour Ansu Fati, des nouvelles de Gianluigi Donnarumma et de Willian... Tout est dans notre bulletin mercato de lundi.

L'OL veut garder Bard

Non, l'Olympique Lyonnais ne compte pas se séparer de Melvin Bard. Selon les informations de L'Equipe, le jeune latéral gauche des Gones, absent face au PSG et qui dispose d'une offre alléchante du Bayern Munich, est en effet retenu par ses dirigeants. Au point qu'une offre de prolongation aurait été formulée au joueur de 19 ans. Dans l'esprit de Rudi Garcia, Bard est désormais la doublure de Cornet à gauche. Youssouf Koné, lui, devrait être invité à partir.

Notre avis : Bard a tout le potentiel pour s'imposer à l'OL. Le voir partir serait un coup dur pour les Gones.

Melvin Bard lors de OL-Nice, en match de préparation, en juillet 2020 Crédit: Getty Images

Arsenal discute avec Aubameyang...

En fin de contrat dans un an et héros de la finale de FA Cup, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il quitter Arsenal cet été ? Selon The Mirror, les Gunners tentent en tout cas le tout pour le tout pour le convaincre de rester, en lui proposant notamment un nouveau bail de trois ans, assorti d'un salaire de 250.000 livres sterling par semaine. Un véritable pont d'or pour l'ex-buteur du Borussia Dortmund, qui hésiterait toujours à rester du côté de Londres.

Notre avis : Si une bonne opportunité se présente, Aubameyang demandera certainement à partir.

... et prépare son ménage d'été

Si Arsenal compte donc tout faire pour prolonger Pierre-Emerick Aubameyang (voir précédemment), les Gunners ne comptent pas adopter la même position avec tous ses joueurs. Ainsi, selon le Daily Mail, Alexandre Lacazette et Hector Bellerin pourraient par exemple faire leurs valises en cas d'offres à la hauteur. Lucas Torreira, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi et Rob Holding sont dans la même situation. Mesut Özil, lui, semble bien décidé à aller au bout de son contrat (2021).

Notre avis : Pas certain que vendre Lacazette soit l'idée du siècle, surtout si "PEA" venait à partir. Mais visiblement, Arsenal compte faire un peu de ménage...

Trincão, déjà une offre pour le Barça ?

Alors que Trincão n'a toujours pas rejoint le Barça, voilà que Sport annonce que le désormais ex-joueur de Braga aurait d'ores et déjà une offre pour quitter les Blaugrana. Mais selon Sport, les Blaugrana ont toutefois refusé les 60 millions d'euros proposés par un club de Premier League.

Notre avis : Le Barça a misé plus de 30 millions d'euros sur Trincão. Autant dire que le vendre maintenant n'aurait aucun sens.

Aurier intéresse bien Milan

Après Sky Italia ce week-end, La Gazzetta dello Sport confirme ce lundi que l'AC Milan s'intéresse bien à Serge Aurier. En quête d'un latéral droit, le club lombard aurait relancé les contacts pour l'ancien joueur du PSG, désormais du côté de Tottenham.

Notre avis : Milan avait déjà tenté de recruter Aurier dans le passé. Bis repetita cet été ?

Serge Aurier Crédit: Getty Images

Le Barça blinde Fati

Si le Barça connaît une saison décidément bien mitigée, tant au niveau des résultats que des prestations, le club catalan peut savourer l'éclosion d'Ansu Fati. Véritable révélation des derniers mois, ce dernier dispose d'une clause libératoire de 170 millions d'euros, trop peu élevée selon ses dirigeants. Ainsi, Mundo Deportivo explique ce lundi que les Blaugrana comptent bien l'augmenter aux alentours de 400 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça veut s'éviter un nouveau cas Neymar-PSG.

Donnarumma-Milan, ça avance

En fin de contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma devrait prolonger à l'AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, les négociations sont actuellement orientées autour d'une possible clause libératoire du joueur. Le quotidien explique toutefois que les discussions risquent de se prolonger, puisque la priorité reste le nouveau bail de Zlatan Ibrahimovic, dont le contrat expire bientôt.

Notre avis : Au final, Donnarumma prolongera à Milan. Même si Mino Raiola aime faire de la resistance.

Gianluigi Donnarumma Crédit: Getty Images

Willian-Chelsea, la rupture

Le départ se rapproche pour Willian. En fin de contrat avec Chelsea, le Brésilien aurait refusé un nouveau bail de deux ans. Selon The Guardian, Arsenal discute désormais avec son entourage dans l'optique d'un éventuel transfert.

Notre avis : Après ce dernier refus, la messe est dite pour Wllian à Chelsea. Arsenal flaire le bon coup.

Coquelin dans le viseur de Villarreal

En quête d'un milieu de terrian, Villarreal espère recruter Francis Coquelin. Selon la radio Cadena COPE, une offre de 15 millions d'euros sera rapidement transmise à Valence, où l'ancien joueur d'Arsenal est sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Unai Emery, le nouveau coach de Villarreal, apprécie le profil de Coquelin. Le mariage pourrait être intéressant.

Ginter parti pour rester

Dans un entretien accordé à Kicker, Matthias Ginter a dit qu'il resterait à Mönchengladbach la saison prochaine. Le défenseur international allemand, courtisé par Chelsea, l'Inter ou encore l'Atlético de Madrid, veut donc aller à la fin de son contrat en 2021 qui comporte une option de prolongation d'un an.

Notre avis : La prise de parole de l'international allemand est importante pour le Borussia Mönchengladbach qui s'apprête à disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Un gage de stabilité important.

Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach Crédit: Getty Images

La Lazio et Tottenham courent après Kim Min-Jae

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais le Sud-Coréen Kim Min-Jae pourrait bien être l’une des attractions de la saison prochaine en Europe. Actuellement défenseur central du Beijing Sinobo Guoan en Chine, le joueur de 23 ans est sur les tablettes de la Lazio selon la Gazzetta dello Sport. Surnommé "le Monstre" comme Thiago Silva, Kim Min-Jae est aussi comparé à Virgil Van Dijk, c’est dire son potentiel. Mais dans ce dossier, le club italien doit faire face à la concurrence de Tottenham qui se serait mis d’accord avec le Beijing Sinobo Guoan.

Notre avis : Les qualités physiques de Kim Min-Jae semblent indéniables (1 mètre 90, 86 kilos), mais son adaptation au football européen sera évidemment le point d'interrogation. Mais c'est aussi un bon pari sur l'avenir et s'il se montre à la hauteur de sa réputation, son futur club pourrait en récolter les fruits pendant longtemps.

Badiashile très courtisé

A 19 ans seulement, Benoît Badiashile jouit d'une belle cote sur le marché des transferts. Déjà approché par Lyon ou Rennes qui a fait une offre de 15 millions d'euros (refusée par les dirigeants monégasques qui ne veulent pas négocier à moins de 30), le jeune défenseur attise les convoitises de Manchester United et du Bayer Leverkusen. Selon RMC Sport, le club allemand serait d'ailleurs prêt à offrir 20 millions d'euros et son attaquant Kevin Volland pour s'octroyer les services du joueur de l'ASM.

Notre avis : En ces temps de vaches maigres, chaque offre substantielle fera l'objet d'une véritable attention. Mais les dirigeants monégasques ont tout intérêt à ne pas se précipiter et à faire au moins monter les enchères. Pour l'intérêt du joueur, une année supplémentaire en Ligue 1 pour prendre de l'expérience n'est pas à écarter.

Benoît Badiashile à Nîmes sous le maillot monégasque en 2020 Crédit: Getty Images

