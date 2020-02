Le FC Barcelone semble tout proche de recruter son joker médical. Après la blessure d'Ousmane Dembélé , éloigné des terrains pendant six mois en raison d'une blessure à la cuisse, et celle de Luis Suarez, pas disponible avant avril à la suite d'une opération à un genou, le club catalan n'a jamais été aussi proche de recruter Martin Braithwaite, l'attaquant de Leganes. D'après Sport, dont l'information a été confirmée par Marca et Mundo Deportivo mercredi, un accord total aurait été conclu entre les trois parties (le FC Barcelone, Leganes et le clan de l'ex-Toulousain).

Les Blaugrana s'apprêteraient à payer la clause de 18 millions d'euros réclamée par l'actuel dix-neuvième de Liga. Toujours d'après Sport, le Barça souhaiterait officialiser le transfert ce mercredi avant de présenter l'international danois (39 sélections, 7 buts) jeudi. De son côté, le quotidien AS annonce que l'attaquant de 28 ans aurait été aperçu mercredi en début après-midi au centre d'entraînement de Leganes avec toutes ses affaires dans le coffre de son véhicule. Mundo Deportivo ajoute que le FCB paiera la clause de l'attaquant ce jeudi.

Seulement 6 buts en Liga cette saison

Si Martin Braithwaite signe au FC Barcelone jusqu'en 2023, ce serait une formidable promotion pour ce joueur bien connu en France. De 2013 à 2017, il a évolué à la pointe de l'attaque de Toulouse, puis à Bordeaux de janvier à juin 2018. Passé par Middlesbrough, le Danois évolue à Leganes depuis 2019. Cette saison, le natif d'Esbjerg a inscrit huit buts toutes compétitions confondues (6 en Liga, 2 en Coupe du Roi). Vingt-six ans après le départ de Michael Laudrup, un nouvel attaquant danois arrive en Catalogne. Pour Martin Braithwaite, c'est un nouveau monde qui s'ouvre...