Depay se rapproche un peu plus de la Juventus

Pas en odeur de sainteté en Catalogne, Memphis Depay est plus proche que jamais de la sortie à Barcelone. Révélée ou plutôt confortée ces derniers jours, l'hypothèse d'une arrivée à la Juventus Turin est de plus en plus plausible. Tuttosport annonce même un accord quasi scellé entre le Barça et la Vieille Dame pour l'ancien Lyonnais. Un salaire de six millions d'euros annuels attend le Batave dans le Piémont.

Ad

Notre avis : Lentement, mais sûrement, Depay se dirige vers l'Italie. A Turin, l'ancien Batave peut jouer un rôle important dans le collectif d'Allegri, en panne de solution devant.

Transferts Les 14 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 26/06/2022 À 17:58

Bientôt un accord entre Chelsea et le Barça pour De Jong ?

On se rapproche d'un terrain d'entente entre Catalans et Londoniens. Le très sérieux The Times annonce un accord imminent entre les deux clubs, Sport confirme une transaction proche autour des 80 millions d'euros, comme ce fut déjà le cas avec Manchester United. Reste désormais à convaincre le joueur. Et c'est là que le plus gros du boulot commence…

Notre avis : C'est reparti pour un tour dans le dossier De Jong, décidément toujours aussi illisible.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

Un prétendant de plus pour Ndombele

Au tour du Napoli de venir aux renseignements pour l'ancien Lyonnais. Ce mercredi, Fabrizio Romano rapporte que Naples songerait à Tanguy Ndombele, le milieu international français de Tottenham, prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à Lyon. Le joueur de 25 ans est lié aux Spurs jusqu'en juin 2025 et figure également sur les tablettes de Villarreal, Galatasaray ou encore l'Olympique de Marseille. Les Partenopei suivent également les situations de Kepa Arrizabalaga, Keylor Navas, Giacomo Raspadori ou Giovanni Simeone.

Notre avis : La fin du mercato s'annonce animée en Campanie. Comme expliqué à plusieurs reprises, Ndombele a clairement besoin d'un environnement stable pour retrouver de la confiance et surtout de la continuité dans ses performances. Naples peut cocher toutes ces cases.

Manchester United à l'assaut de Gakpo

Après Morata hier, MU change (encore) de cible pour son attaque. Ce mercredi, Sky Sports révèle un intérêt grandissant des Red Devils pour Cody Gakpo, l'ailier du PSV Eindhoven. Le média anglais parle même d'une offre proche des 40 millions d'euros pour le Batave de 23 ans. Le destin de ce dernier dépend en grande partie de l'avenir européen du club néerlandais en Ligue des Champions. Le Néerlandais a affirmé vouloir rester à Eindhoven en cas de qualification pour la phase de groupes de C1.

Notre avis : Gakpo est un joueur ultra-talentueux et promis à un grand avenir, mais cet intérêt est une nouvelle preuve de la panique qui recommence à s'installer à Manchester.

Vague de scepticisme pour Rabiot : "Il est surtout victime du mercato raté de MU"

L'OL commence à perdre patience pour Cherki...

C'est l'un des dossiers chauds de l'été dans le Rhône. En fin de contrat dans un an avec son club formateur, Rayane Cherki (18 ans) n'a toujours pas prolongé avec l'OL. Et selon les informations du Progrès, le milieu offensif n'est pas assuré d'évoluer à Lyon cette saison... Le quotidien explique que les négociations pour prolonger le contrat du joueur n'auraient pas avancé de manière significative et parle même d'un "début de bras de fer entre les deux parties".. Une situation tendancieuse qui agace la direction lyonnaise, qui pourrait vendre le jeune Gone si les négociations continuaient à patiner.

Notre avis : Quel dossier compliqué à négocier pour les Gones... Tout peut très vite se décanter, comme tout peut encore patiner jusqu'à la fin de l'été.

Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

Tuchel pousse pour Aubameyang

Pisté par Chelsea depuis plusieurs jours, Pierre-Emerick Aubameyang semble parti pour rester au FC Barcelone. Pourtant, Thomas Tuchel mettrait la pression sur Todd Boehly pour recruter l'international gabonais. Fabrizio Romano explique que l'entraîneur allemand considérerait l'ancien Stéphanois comme la perle rare pour son attaque.

Notre avis : A moins d'un gros chèque, il paraît difficile de voir le FC Barcelone lâcher l'ancien Gunner cet été, surtout que ce dernier se sent bien en Espagne. Mais Boehly a les réserves financières pour arriver à ses fins.

Tuchel s'agace : pourquoi ça coince à Chelsea ?

Bataille entre Nice et Chelsea pour un espoir de l'Inter

C'est un sacré duel qui se profile entre les Aiglons et les Blues. Ce mercredi, Sky Italia annonce que les deux clubs seraient à la lutte pour la signature de Cesare Casadei (19 ans). Le jeune Italien, capitaine de la Primavera de l'Inter Milan, n'a encore jamais porté le maillot de l'équipe première chez les Nerazzurri, mais a déjà vu les Lombards refuser deux offres des Londoniens, qui sont montés jusqu'à 10 millions d'euros. Nice serait déterminé à offrir plus que les pensionnaires de Stamford Bridge.

Notre avis : Casadei semble avoir un gros potentiel, c'est indéniable. On peut faire confiance aux cellules de recrutement niçoise et londonienne sur ce coup.

Casadei, autore del gol in Roma-Inter, finale primavera Crédit: Getty Images

Nottingham Forest, "l'inattendu prétendant" pour Aouar

Toujours dans le flou pour son avenir à Lyon, Houssem Aouar est sur les tablettes d'un courtisan quelque peu surprenant. Selon les dernières informations de L'Equipe, l'international français serait suivi par Nottingham Forest, promu en Premier League. Le quotidien parle même d'une première offre du double champion d'Europe pour le milieu de 24 ans, qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'OL.

Notre avis : Forest est ambitieux pour son retour dans l'élite, comme en témoigne son mercato. Aouar pourrait trouver son bonheur en Angleterre.

99, 75, 95... les joueurs de Ligue 1 peuvent désormais choisir des numéros de maillot originaux

Marseille veut prolonger Rongier

Performant et désormais indiscutable à l'OM, où il a d'ailleurs porté le brassard de capitaine dimanche contre Reims (4-1), Valentin Rongier et ses représentants sont en pleines discussions avec les dirigeants phocéens pour une prolongation de contrat. C'est L'Equipe qui rapporte l'information. L'ancien Nantais est actuellement lié jusqu'en 2024 avec Marseille.

Notre avis : Une juste récompense pour le milieu de terrain qui ne cesse de monter en puissance depuis son arrivée sur la Canebière. Rongier a bataillé, mais est désormais un joueur clef du collectif marseillais.

Alexis Sanchez est-il fini ?

Blas veut rejoindre Lille

Coup dur à venir pour le FC Nantes ? Ardemment courtisé depuis plusieurs semaines par le LOSC, Ludovic Blas n'a jamais été aussi proche d'un départ. RMC Sport confirme la tendance selon laquelle l'ailier de 24 ans serait décidé à rejoindre les Dogues et en aurait fait part au vestiaire nantais. Hasard du calendrier, l'ancien Guingampais ne devrait pas faire partie du groupe nantais pour la réception de... Lille, ce vendredi soir. De quoi continuer à alimenter les rumeurs d'un départ...

Notre avis : Le départ de Blas serait un sacré coup de massue pour les Canaris, surtout à l'aube d'une saison très chargée avec la Ligue Europa en plus au programme.

Ramsey, Openda, Sissoko... Le top 10 des joueurs à suivre cette saison

Sarr de retour sur la Côte d'Azur

Quelques heures après son élimination en C1, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Malang Sarr (23 ans). Parti à Chelsea en 2020, l'ancien Niçois fait l'objet d'un prêt payant de 750 000 euros. Une option d'achat fixée à 12 millions d'euros est comprise dans le deal du défenseur.

Notre avis : Ce transfert fait les affaires de tout le monde. Sarr va retrouver du temps de jeu, Chelsea va jauger son jeune international Espoirs et Monaco récupère un joueur revanchard en quête de relance.

Kakuta, le chant du départ ?

Deux ans après son retour au RC Lens, Gaël Kakuta (31 ans) voudrait quitter son club formateur cet été, révèle La Voix du Nord. L'ancien joueur du Rayo Vallecano en aurait informé sa direction et serait mécontent de ne pas assez jouer à son poste, en meneur de jeu. L'ancien joueur de Chelsea est sous contrat jusqu'en 2023, avec une année en option, avec les Sang et Or.

Notre avis : Avec l'émergence du jeune Da Costa, les velléités de départ du joueur sont compréhensibles. Mais un transfert de Kakuta resterait tout de même un coup dur pour Haise et consorts.

Kakuta, buteur sur penalty contre Brest Crédit: Getty Images

Guardiola continue de prospecter pour son latéral gauche

Doublé sur le dossier Marc Cucurella, parti pour une soixantaine de millions d'euros à Chelsea, Manchester City continue de creuser pour son arrière-gauche. Si la piste menant à Sergio Gómez (Anderlecht) reste la plus chaude, les Citizens lorgneraient aussi deux prospects de Bundesliga. Sky Sports explique que les champions d'Angleterre seraient séduits par les profils de Raphael Guerreiro (Dortmund) et Borna Sosa (Stuttgart). L'international portugais n'a plus qu'un an de contrat avec le BvB, tandis que le Croate pourrait être libéré par le VfB en cas de belle offre.

Notre avis : Gómez tient quand même la corde dans cette histoire. Guardiola et les Citizens vont bien finir par trouver leur bonheur.

Une dream team : avec Bernardo, le Barça aurait-il le meilleur effectif d'Espagne ?

Francfort s'attaque à Dina Ebimbe

Kostić en partance pour Turin, l'Eintracht va récupérer un joli pactole et pourrait enchaîner sur le marché des transferts. Kicker et Bild confortent les révélations de Foot Mercato selon lesquelles Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans) serait sur les tablettes du club allemand. Le vainqueur de la Ligue Europa 2022 pourrait vite dégainer pour le milieu de terrain, en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG.

Notre avis : L'Eintracht sait y faire dans le développement de joueurs. Et le jeune Tricolore aurait plusieurs terrains pour exprimer ses qualités, notamment en Ligue des champions, compétition que le club allemand va retrouver cette saison.

Transferts Les 16 infos mercato qui vous ont échappé samedi 25/06/2022 À 18:30