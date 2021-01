Outre les dossiers Mbappé et Neymar, la prolongation d'Angel Di Maria fait partie des dossiers prioritaires actuels du PSG. D'après L'Equipe , les deux parties auraient envie de poursuivre l'aventure ensemble. Le club de la capitale aurait cependant proposé une offre de prolongation avec une baisse de salaire pour l'Argentin qui perçoit actuellement 1 million d'euros brut mensuel. Cette proposition aurait été refusée par l'ancien Madrilène, qui souhaiterait deux années supplémentaires et finir son chapitre européen au PSG.

Paris et Tottenham proches d'un accord pour Alli, mais...

Selon les informations de Sky Italia , le Paris Saint-Germain et Tottenham sont proches de trouver un accord pour Dele Alli. Le milieu offensif anglais pourrait être prêté au PSG sans option d'achat. Problème : Tottenham ne veut pas le laisser partir tant qu'un remplaçant n'a pas été trouvé.

L'arrivée de Martin Ødegaard à Arsenal est imminente. Selon Sky Italia , un accord total entre le club londonien et le Real Madrid pour le prêt payant du Norvégien a été trouvé. Les Gunners devraient rapidement officialiser l'arrivée du milieu de 22 ans. Il sera prêté jusqu'à la fin de la saison.

Selon L'Equipe, l'Olympique de Marseille et Florian Thauvin sont loin d'avoir trouvé un accord pour la prolongation de l'ex-Bastiais, en fin de bail en juin prochain. Le champion du monde attendait un signe de sa direction mais il a trop tardé à venir. Fin décembre, d'après le quotidien, Pablo Longoria, le directeur du football à l'OM, a proposé une maigre augmentation salariale et une infime prime à la signature. Une proposition refusée par le clan Thauvin, toujours suivi de près par l'AC Milan et le FC Séville.