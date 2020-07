TRANSFERTS - Soulagés après la décision du TAS, Guardiola et Manchester City auraient jeté leur dévolu sur Ferran Torres pour commencer leur mercato, Chelsea rêve d'Oblak tandis que le prometteur Gustavo Maia arrive au Barça... Voici notre bulletin mercato du jour.

City en pole pour enrôler Ferran Torres

Selon nos collègues britanniques d'Eurosport, Ferran Torres pourrait découvrir la Premier League l'an prochain. L'ailier droit de Valence aimerait rester dans le club espagnol mais ce dernier a besoin de rentrées financières, à cause de la crise et de sa probable non qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Le Real Madrid et la Juventus Turin sont aussi intéressés par le joueu,r mais les Citizens auraient une longueur d'avance et une rencontre serait bientôt prévue entre des représentants du club anglais et l'agent de l'attaquant.

Notre avis : Avec 150 millions de livres sterling (environ 165 millions d'euros) a dépenser cet été après la décision favorable du TAS, Pep Guardiola aurait tort de se priver d'une telle recrue, surtout après le départ de Leroy Sané.

Ferrán Torres

Chelsea craque sur Oblak

Ce n'est un secret pour personne : Chelsea est à la recherche d’un gardien pour remplacer Kepa. L’Espagnol n’apporte pas les garanties espérées par le board londonien depuis sa signature à l’été 2018. Ainsi, les Blues aimeraient miser sur Jan Oblak, l’excellent portier de l’Atlético selon le Mirror. Problème : le Slovène n’est pas à vendre, et sa clause libératoire s’élève à 100 millions d’euros. Chelsea songerait alors à inclure Kepa dans la transaction afin de faire baisser le montant du transfert.

Notre avis : Chelsea réaliserait un énorme coup en s’offrant Oblak cet été. Mais il est difficile d’imaginer l’Atlético céder son portier, même si Kepa est inclus dans la transaction.

Gustavo Maia bientôt au Barça

Le transfert du jeune attaquant de Sao Paulo Gustavo Maia (19 ans) vers le FC Barcelone est en bonne voie selon ESPN Brésil. Le club catalan avait déjà versé 1 million d'euros à son homologue brésilien en mars dernier pour être prioritaire sur le dossier. Il devrait débourser 3,5 millions supplémentaires dans les quinze prochains jours pour boucler l'affaire.

Notre avis : L'accord semble profitable aux deux parties : le Barça fait un investissement intéressant et peu coûteux pour l'avenir et pourrait en tirer un fort profit, tandis que Sao Paulo, qui conserve 30 % des droits du joueur, va souffler sur le plan financier alors que le club était en grande difficulté.

MU piste un jeune Sochalien

Willy Kambwala. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais à seulement 15 ans, ce jeune du centre de formation de Sochaux a tapé dans l'œil des recruteurs de Manchester United, comme l'avait annoncé L'Equipe et le confirme RMC Sport. Tant et si bien que les Red Devils ont déjà transmis une offre inférieure à un million d'euros au club de Ligue 2. Ce dernier va la rejeter et ne serait prêt à négocier pour son défenseur central international U16 français qu'à partir du double de cette proposition.

Notre avis : Il serait intéressant que Kambwala puisse passer chez les professionnels à Sochaux dans les années à venir pour ne pas brûler les étapes. Mais le jeune homme n'est pas insensible à l'intérêt des Red Devils et pour peu qu'ils y mettent le prix, le FCSM pourrait le céder.

Une recrue de plus pour le Gym ?

Décidément, l’OGC Nice est hyperactif sur le marché des transferts. Selon RMC Sport, qui confirme une information de Manu Lonjon, le Gym est en passe d’officialiser le transfert de Jordan Lotomba. Le latéral droit de 21 ans, qui évolue avec les Young Boys de Berne, devrait couter entre 6 et 7 millions d’euros au club niçois.

Notre avis : L’OGC Nice poursuit son mercato ambitieux en recrutant un latéral prometteur et polyvalent.

Jordan Lotomba sous le maillot des Young Boys de Berne en 2020

