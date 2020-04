Le retour aux affaires de Leonardo l'été dernier avait pour but de redynamiser la politique sportive du PSG. Son retour permet également au club de la capitale de profiter de son très bon réseau en Italie. Huit ans après avoir recruté Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic du Milan AC, puis dégoté Marco Verratti à Pescara en Serie B, le Brésilien négocierait activement avec la Lazio Rome pour attirer Sergej Milinkovic-Savic la saison prochaine, révèle la Gazzetta dello Sport ce vendredi.

Le quotidien italien affirme que "la piste chaude" et que le président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, demanderait environ 100 millions d'euros pour son milieu de terrain de 25 ans. Il y a deux ans déjà, lorsqu'il était directeur sportif du Milan AC, Leonardo avait été proche de trouver un accord avec le club romain et les représentants du Serbe. Un joueur qui, aujourd'hui, n'est pas étranger à la superbe saison de la Lazio, actuellement deuxième de Serie A, à un point de la Juve. Lors de l'exercice en cours, Sergej Milinkovic-Savic a inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Outre ses statistiques, c'est son impact sur le jeu du club romain qui est considérable.

Vidéo - Comment le PSG peut désormais se retrouver piégé dans le dossier Mbappé 04:25

Toujours d'après La Gazzetta dello Sport, Leonardo tenterait également d'ajouter un autre joueur de la Lazio dans le deal : Adam Marusic. Le milieu, ou arrière, droit de 27 ans a notamment le même agent que Sergej Milinkovic-Savic : l'ancien Parisien Mateja Kezman. Si le PSG veut acheter le Serbe et le Monténégrin, alors il devra dépenser entre 120 et 130 millions d'euros selon le quotidien italien. Des chiffres atteignables pour le club de la capitale, surtout que l'UEFA a suspendu le fair-play financier pour la prochaine saison.